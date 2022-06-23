Автомобіль Tesla загорівся прямо на парковці в Каліфорнії

Проблема спонтанного загоряння автомобілів Tesla стоїть так само гостро, як і їхнє потрапляння в аварії з увімкненим автопілотом. Відомо про кілька таких інцидентів.

Як повідомляє джерело, Tesla, що стояла на парковці, спонтанно загорілася. Рятувальники кажуть, що загасити її було практично неможливо.

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Чергова пожежа Tesla

Tesla Model S припаркували на ранчо в Каліфорнії.

Коли на місце події прибула пожежна бригада, автомобіль був повністю охоплений вогнем. Загасити його стало справжнім випробуванням для рятувальників.

Щоразу коли полум'я гасло, акумулятор електромобіля спалахував з новою силою.

Спільними зусиллями зі співробітниками стоянки, Tesla повернули на бік. Це відкрило прямий шлях до джерела загоряння. Однак і це не допомогло, оскільки залишкове тепло батарей відновлювало горіння – температура перевищувала 3000 градусів .

. Довелося вдатися до радикальних методів. За допомогою екскаватора робітники вирили яму, яку рятувальники наповнили водою. Перетягнувши туди автомобіль, пожежникам все ж вдалося впоратися із завданням.

Електромобіль гасили близько години й витратили приблизно 4,5 тисячі галонів води. Такого обсягу вистачило б на ліквідацію загоряння в будівлі.



Половина автомобіля Tesla Model S повністю згоріла / Фото Washington Post

Команда рятувальників каже, що була сильно здивована наскільки складним виявилося завдання: "Це абсолютно" новий звір для пожежної служби".

Департамент поки не визначив, чому електромобіль спонтанно загорівся. Tesla не відповіла на запит про коментар для Washington Post. Видання пише, що пожежний департамент готується до зростання кількості таких випадків, оскільки все більше власників встановлює зарядні пристрої у себе в гаражі.