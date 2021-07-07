Fire Activated Canister Extinguisher або просто F.A.C.E. – саме так називається розробка юного винахідника. Пристрій являє собою настінну металеву каністру з повітряним клапаном зверху, манометром повітря збоку та спринклерною насадкою знизу. Каністра наповнена сумішшю води та екологічно чистого антипірена під назвою Cold Fire.

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Система автоматичного пожежогасіння F.A.C.E.: дивитись відео онлайн

Як працює F.A.C.E.

Спочатку створюється тиск в балоні, використовуючи ручну повітряну помпу або електричний компресор. Тиск в каністрі може сягати позначки 22,6 кілограма на 1 квадратний метр, або 3,4 бара. Все, пристрій готовий до використання. Потрібно лише закріпити його там, де користувачу потрібно.

Якщо неподалік відбувається пожежа, то висока температура викликає вибух гліцеринової колби в голівці спринклера. Це дозволяє суміші під тиском вилітати з дна каністри та відхилятися від самого розпилювача, розпорошуючи суміш для гасіння вогню на площу до 1,5 метра в усіх напрямках.

Після спрацьовування F.A.C.E його можна використати повторно, наповнивши сумішшю та вставивши нову гліцеринову колбу. Це все йде в комплекті.

Fire Activated Canister Extinguisher розміщений на платформі для збору коштів Kickstarter. Планується, що він буде коштувати 120 доларів.