Автоматичні субтитри в Zoom запустять для всіх користувачів восени

Розробники сервісу відеоконференцій Zoom планують зробити функцію автоматичних субтитрів доступною всім користувачам восени 2021 року. Користувачі, які потребують автоматичних субтитрів для взаємодії з сервісом, можуть подати заявку на отримання доступу до функції вже зараз.

Зараз автоматичні субтитри в Zoom, що працюють на основі штучного інтелекту, доступні тільки платним користувачам, тобто тим, хто оплачує преміальний доступ. Платна підписка на Zoom коштує не менше 150 доларів на рік.

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Чого чекати

Розробники прагнуть зробити комфортнішим процес взаємодії з сервісом для безкоштовних користувачів, які потребують автоматичних субтитрів у режимі реального часу, таких як люди з проблемами слуху. Такі користувачі вже зараз можуть оформити заявку на отримання доступу до функції.

Ця форма призначена для користувачів, яким потрібна функція Live Transcription для участі в зборах у Zoom. Якщо ви не потребуєте автоматичних субтитрів, ми рекомендуємо вам почекати до осені 2021 року, коли ця функція стане доступна всім користувачам Zoom,

— йдеться в повідомленні розробників, яке супроводжує форму заявки на надання доступу до субтитрів.

Що стосується самої функції, то поки вона підтримує лише англійську мову. Як і у випадку з будь-яким іншим інструментом транскрипції, користувачі повинні чітко промовляти слова, щоб субтитри транслювалися без помилок.

Активувати функцію в меню налаштувань може організатор конференції.