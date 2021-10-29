Автівки Tesla навчилися передавати відео з вбудованих камер на смартфон власника

Функція Tesla Sentry Mode, яка використовує камери автомобіля як систему спостереження за навколишнім простором, отримала оновлення, яке дозволить автомобілю вести пряму трансляцію відео. Функція "Доступ до камери в режимі реального часу" розгортається з оновленням програмного забезпечення Tesla 2021.36.8. Зараз ця функція, схоже, працює лише з iOS додатком Tesla.

Як працює нова функція

Tesla зазначає, що користувачі можуть віддалено спостерігати за оточенням електромобіля, коли він припаркований, щоб переконатися в його безпеці. Це значне оновлення для функції Sentry Mode, яка була запущена у 2019 році.

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Раніше існували й обхідні шляхи, Sentry Mode офіційно записувала відео тільки локально. Ілон Маск у своєму твітері повідомив, що функція тепер також дає змогу власникам віддалено розмовляти через динамік електромобіля, якщо той увімкнений, тому, якщо сусідська Tesla з вами заговорить, не варто лякатися.

Функція Tesla Sentry Mode включена у підписку Premium Connectivity, яка коштує 10 доларів на місяць після безкоштовного пробного періоду терміном 30 днів для власників Model 3 та Model Y та один рік для Model S та Model X.

Інші функції Premium Connectivity включають доступ до сервісів потокової передачі відео та музики через інформаційно-розважальний центр автомобіля, а також можливість візуалізації трафіку у реальному часі.

За словами Tesla, відео, що передається з автомобіля, піддається наскрізному шифруванню, так що ніхто крім власника не зможе його переглядати. Однак варто відзначити, що використання Sentry Mode підвищує витрату заряду батареї.