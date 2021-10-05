Урнопольська культура

В епоху бронзи та раннього заліза (близько 1300-750 років до нашої ери) в Центральній Європі сформувався ряд археологічних культур, які об'єднують в культуру полів похоронних урн, що обумовлено єдиною традицією поховання померлих.

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Більшість поховань робилося в могильниках без насипів, причому домінуючим обрядом була кремація останків і переміщення їх в глиняний посуд. Представники урнопольскої культури часто будували свої поселення на вершинах пагорбів або берегах річок, навколо яких будували оборонні споруди – дерев'яні огорожі або кам'яні вали. Їх господарство ґрунтувалося на вирощуванні ячменю, пшениці, проса, а також на розведенні великої рогатої худоби, овець, кіз та свиней.

Вивчення урнопольської культури

Археологи виявили велику кількість скарбів, що відносяться до урнопольской культурі. Племена цієї спільноти часто залишали жертви божествам у річках або болотах. Так, в німецькому місті Франклебене ще у середині XX століття виявили 200 серпів і 16 бронзових сокир, які практично не мали слідів використання. Подібний звичай зійшов нанівець лише в кінці бронзового століття.

Нові знахідки

Археологи під керівництвом Міхала Сипа з Ягеллонського університету з 2019 року проводять розкопки на місці майбутнього будівництва залізничної станції в селі Ебрайхсдорф, що розташовується в 30 кілометрах від Відня. Неподалік від раніше виявлених залишків стародавнього будинку вчені виявили рідкісну золоту чашу, оздоблену солярним символом. Сип уточнив, що на території Австрії раніше такі предмети не зустрічалися вченим, хоча в інших частинах Європи було знайдено близько 30 подібних артефактів.

Чаша, висота якої становить близько п'яти сантиметрів, а діаметр близько 20 сантиметрів, була виготовлена ​​з тонкого листового металу. Хімічний аналіз показав, що метал містить близько 90 відсотків золота, а також по п'ять відсотків срібла й міді. Всередині чаші перебували чотири предмети, два з яких – це браслети із золотого дроту, а також залишки органічного матеріалу, який спочатку, ймовірно, був тканиною, що використовувалася під час ритуальних церемоній.



Знахідка виявлена археологами / Фото Andreas Rausch

Сип додав, що на території цієї пам'ятки археологи досліджували місце, де за часів існування поселення була розташована водойма, можливо, болото. У ході розкопок на цьому місці вдалося знайти майже 500 предметів із бронзи, в тому числі шпильок, кинджалів і ножів, причому жоден з цих артефактів не пошкоджено. Крім того, серед знахідок виявилося кілька їсотень кілограм фрагментованої кераміки, а також кістки тварин.

За словами вченого, на місці розкопок в давнину, найімовірніше, проводився релігійний ритуал, що передбачав викидання у водойму жертовних предметів. Археологи відносять знахідки до культурної спільності полів поховальних урн і датують їх 1300-1000 роками до нашої ери.