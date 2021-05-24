Мікросхема, яка містить цифровий токен, розташувалася на поштовій марці із зображенням кита – тварини, що часто асоціюється з великими гравцями кри птовалютного ринку. Це вже не перша подібна пасхалка, оскільки Пошта Австрії за минулі три роки вже двічі випускала марки подібної тематики.

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На одній з них був зображений єдиноріг, на інший – собака, яку асоціюють з Dogecoin. Ще у 2017 році поштова служба Австрії почала випускати ваучери в криптовалюті номіналом до 500 євро.

NFC-марка Австрійської Пошти

Нова марка з китом оцінена в 9,90 євро, вона буде випущена тиражем в 100 тисяч екземплярів і увійде в обіг з 21 червня 2021 року. За словами представників австрійського поштового відомства, це перша у світі марка з вбудованим чіпом NFC.



Перша у світі поштова марка з NFC, яка працюватиме на блокчейні / Фото Austrian Post

Інформацію з марки можна буде прочитати за допомогою спеціального сканера. Застосування блокчейн-технології у цій сфері має підвищити швидкість обробки кореспонденції і точність її відстеження.