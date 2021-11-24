Австралопітеки седіба жив на території Африки близько 2 мільйонів років тому. Через обмеженість виявлених частин скелета, точно з'ясувати як пересувався гомінін тяжко. Дослідження зубів показало, що седіба харчувався виключно лісовими фруктами, але з високою ймовірністю жив у саванні як і деякі сучасні шимпанзе. Та як пересувався цей гомінін? Виявлення нових скам'янілостей нарешті дало відповідь на це питання.

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Реконструйований скелет Australopithecus sediba / Фото Wikipedia

"Ходив як людина, лазив – як мавпа"

Палеоантропологам вдалося відшукати у Південній Африці хребці нижньої частини спини австралопітека седіба. Вони були виявлені неподалік Йоганнесбурга, Південноафриканська Республіка, у цементоподібній породі – брекчії. У 2008 році на цій же ділянці були виявлені перші кістки седіби. Завдяки цьому у них опинилося достатньо скам'янілостей, щоб зрозуміти те, як ходили наші далекі родичі.

Щоб випадково не пошкодити знахідки, скам'янілі хребці були відтворені віртуально завдяки скануванню. Після цього їх під'єднали" до наявних хребців одного неповного скелета гомініна, який був виявлений у 2010 році. Виявилося, що знайдені хребці належать саме йому.

Дослідивши "оновлений" скелет, науковці виявили, що хребет мав явну адаптацію для прямоходіння. Також були виявлені свідчення потужної мускулатури, що може свідчити про паралельну адаптацію до пересування по деревах. Таким чином, Australopithecus sediba набув адаптивних ознак прямоходіння, але зміг зберегти здатність до пересування на деревах.

Ходив як людина, лазив – як мавпа,

– говорить професор Коді Пранг.

Тепер лишилося зрозуміти, чому седіба еволюціонував таким чином. Та для цього потрібні нові скам'янілості, щоб можна було відстежити розвиток гомініна у часі.