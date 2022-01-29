Австралійський університет створив гідрокостюм, стійкий до укусів акул

Три роки тому співробітники Університету Фліндерса, що в Австралії, повідомили про початок розробки спеціального матеріалу для гідрокостюма Shark Stop. Він здатен чинити опір укусам великих білих акул.

"Броня" проти акулячих зубів виготовлена з нановолокон поліетилену надвисокої молекулярної маси (СВМПЕ) та неопрену (Sharkstop і ActionTX). Розробники вже порівняли матеріал зі стандартними альтернативами.

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Новий рівень захисту

На розробку нового захисту вчених дочірньої компанії університету Flinders наштовхнула невтішна статистика нападів акул на людей. Так, у своєму звіті вони вказують, що хоч ризик бути вкушеним акулою низький, кількість укусів акул у всьому світі зросла за останні 30 років. Наприклад, в Австралії частота зросла з 1 – 3 на рік у 1980-х роках до понад 10 на рік у 2010-х.

Наразі костюм уже пройшов випробування на предметах, які кидали у воду, даючи спробувати їх акулам на зуб. При цьому тестували його за участю найбільш небезпечних для людей великих білих акул.



Гідрокостюм Shark Stop / Фото університету Flinders

За результатами випробувань матеріал показав високу міцність.

Співвідношення міцності до ваги перевершило кевлар і сталь відповідно на 50 відсотків і в 8-15 разів.

Він вже знайшов застосування у виробництві балістичних щитів.

Основа костюма – неопрен з наклеєними на нього захисними накладками в найбільш вразливих для акулячих укусів місцях. Костюм при товщині від 2 до 7 міліметрів вийшов трохи важчим від звичайного гідрокостюма з неопрену, але не втратив гнучкості.



Гідрокостюм Shark Stop / Фото університету Flinders

На Kickstarter виріб представлено у версіях для серферів і дайверів. На ньому є всі необхідні для гідрокостюма елементи – кишеня для ключів, блискавка з нержавійки та наколінники. Стати майбутнім власником Shark Stop можна вже зараз за 570 доларів США.