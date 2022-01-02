Картографуванням займався криголам "Австралійської антарктичної програми" RSV Nuyina, який вийшов з порту міста Гобарт, острів Тасманія, та тримав курс до австралійської антарктичної науково-дослідної станції "Дейвіс". Над самим вершечком гори Nuyina опинилася випадково, але науковці не були б самими собою, якби не використали цей момент для досліджень.

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Підводна гора
Виявлена криголамом підводна гора / Фото Australian Antarctic Program

Детальніше про підводного велетня

Про існування цього безіменного підводного піка відомо давно. Над однією стороною гори раніше пропливали дослідницькі кораблі й частково картографували пік. Також локацією займалися супутники. Та все ж детальної мапи рельєфу науковці не мали.

Коли RSV Nuyina опинився над горою, яку команда корабля назвала Ridgy-Didge, акустики увімкнули багатопроменевий ехолот (гідролокатор), який, надсилаючи униз звукові хвилі та приймаючи відгук, дозволив виявити деталі рельєфу та відшукати найвищу точку масивної гори.

Підводний вулкан
Так виглядає підводна гора після акустичної локації / Фото Australian Antarctic Program

Пік Ridgy-Didge був розташований на глибині 500 метрів від корабля. А основа сягала глибини 3 тисячі метрів. Тобто висота гори становить близько 2 500 метрів, а це робить її вищою за найвищу гору Австралії – Костюшко. Ширина об'єкта становить 2 900 метрів, а протяжність – 4 500 метрів. Дослідження криголама RSV Nuyina допоможе людству виконати доволі амбітний й непростий задум – картографувати дно усього Світового океану до 2030 року.