Картографуванням займався криголам "Австралійської антарктичної програми" RSV Nuyina, який вийшов з порту міста Гобарт, острів Тасманія, та тримав курс до австралійської антарктичної науково-дослідної станції "Дейвіс". Над самим вершечком гори Nuyina опинилася випадково, але науковці не були б самими собою, якби не використали цей момент для досліджень.

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Виявлена криголамом підводна гора / Фото Australian Antarctic Program

Детальніше про підводного велетня

Про існування цього безіменного підводного піка відомо давно. Над однією стороною гори раніше пропливали дослідницькі кораблі й частково картографували пік. Також локацією займалися супутники. Та все ж детальної мапи рельєфу науковці не мали.

Коли RSV Nuyina опинився над горою, яку команда корабля назвала Ridgy-Didge, акустики увімкнули багатопроменевий ехолот (гідролокатор), який, надсилаючи униз звукові хвилі та приймаючи відгук, дозволив виявити деталі рельєфу та відшукати найвищу точку масивної гори.

Це цікаво! Ridgy-Didge – це, звісно, не офіційна назва гори. Ймовірно, що пік у минулому був вулканом, який з часом охолонув, перетворившись на "звичайну" підводну гору. Науковців цікавлять такі масиви, адже там можуть бути розташовані геотермальні джерела, які стають підводними оазами життя.



Так виглядає підводна гора після акустичної локації / Фото Australian Antarctic Program

Пік Ridgy-Didge був розташований на глибині 500 метрів від корабля. А основа сягала глибини 3 тисячі метрів. Тобто висота гори становить близько 2 500 метрів, а це робить її вищою за найвищу гору Австралії – Костюшко. Ширина об'єкта становить 2 900 метрів, а протяжність – 4 500 метрів. Дослідження криголама RSV Nuyina допоможе людству виконати доволі амбітний й непростий задум – картографувати дно усього Світового океану до 2030 року.