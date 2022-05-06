Австралійські вчені запропонували проєкт телескопа майбутнього, який охопить всю планету

Група дослідників під керівництвом Цзісіня Хуанга з Університету Маккуорі, Австралія, запропонувала концепцію найбільшого телескопа в світі. Однак він буде можливим лише за однієї умови.

Здійснити такий проєкт ми ще довго не зможемо, але можемо розвивати необхідні для цього технології. Перепусткою в світ телескопів розміром з планету повинні стати квантові комп'ютери.

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Деталі концепції

Ідея полягає в тому, щоб розмістити величезну кількість звичайних телескопів на якомога більшій площі (в теорії по всій планеті) та з'єднати їх квантовим зв'язком в один апарат.

Хуанг пропонує будувати одразу масив телескопів – так звані астрономічні інтерферометри, масив телескопів розміром із цілу планету.

За наявності необхідної кількості ресурсів їхня кількість може бути гігантською.

За його словами, чим більшим буде пристрій, тим далі він зможе зазирнути в космос і тим чіткішою буде картинка.

Принцип квантової заплутаності дозволить телескопам миттєво обмінюватися даними про кожен прийнятий окремим елементом ланцюжка фотон, тому фізична відстань між самими телескопами втрачає своє значення.

Це й дозволить вибудувати інтерферометр як завгодно великих розмірів.

Але при такому підході кількість перешкод і помилок буде занадто великою, тому потрібно побудувати ще й повноцінний квантовий комп'ютер.

Згідно з дослідженнями команди Хуанга, подібні системи в теорії мають функцію самокорекції, причому її активація не вимагає додаткових ресурсів.

Це дає квантовому комп'ютеру можливість одночасно обробляти дані й виправляти помилки, що накопичуються в процесі.

У теорії завдання просте. Однак варто пам'ятати про те, що сьогодні квантові комп'ютери ще дуже й дуже далекі від тих концепцій, які малюють собі вчені. Деякі експерти впевнені, що до комерційних зразків таких комп'ютерів ще кілька десятиліть. Однак робота в цьому напрямку не припиняється, кількість кубітів щоразу збільшується, як і точність їхньої роботи, а крім того, з'являються нові ідеї та підходи до роботи цих пристроїв.