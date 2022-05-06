Здійснити такий проєкт ми ще довго не зможемо, але можемо розвивати необхідні для цього технології. Перепусткою в світ телескопів розміром з планету повинні стати квантові комп'ютери.
Цікаво NASA повністю завершила калібрування телескопа "Джеймс Вебб"
Деталі концепції
- Ідея полягає в тому, щоб розмістити величезну кількість звичайних телескопів на якомога більшій площі (в теорії по всій планеті) та з'єднати їх квантовим зв'язком в один апарат.
- Хуанг пропонує будувати одразу масив телескопів – так звані астрономічні інтерферометри, масив телескопів розміром із цілу планету.
- За наявності необхідної кількості ресурсів їхня кількість може бути гігантською.
- За його словами, чим більшим буде пристрій, тим далі він зможе зазирнути в космос і тим чіткішою буде картинка.
- Принцип квантової заплутаності дозволить телескопам миттєво обмінюватися даними про кожен прийнятий окремим елементом ланцюжка фотон, тому фізична відстань між самими телескопами втрачає своє значення.
- Це й дозволить вибудувати інтерферометр як завгодно великих розмірів.
- Але при такому підході кількість перешкод і помилок буде занадто великою, тому потрібно побудувати ще й повноцінний квантовий комп'ютер.
- Згідно з дослідженнями команди Хуанга, подібні системи в теорії мають функцію самокорекції, причому її активація не вимагає додаткових ресурсів.
- Це дає квантовому комп'ютеру можливість одночасно обробляти дані й виправляти помилки, що накопичуються в процесі.
У теорії завдання просте. Однак варто пам'ятати про те, що сьогодні квантові комп'ютери ще дуже й дуже далекі від тих концепцій, які малюють собі вчені. Деякі експерти впевнені, що до комерційних зразків таких комп'ютерів ще кілька десятиліть. Однак робота в цьому напрямку не припиняється, кількість кубітів щоразу збільшується, як і точність їхньої роботи, а крім того, з'являються нові ідеї та підходи до роботи цих пристроїв.