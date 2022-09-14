Міжнародна група дослідників визначила, за допомогою "супутникових знімків високої роздільної здатності і польових досліджень", що австралійська рівнина Нулларбор – спекотна, рівнинна територія без жодних геологічних особливостей, які легко розрізнити, – насправді є "чітким залишком оригінальної структури морського дна, що зберігалася протягом мільйонів років".

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Знахідка долини Нулларбор

Центральне місце в цьому захоплюючому дослідженні, опублікованому цього літа в журналі Earth Surface Processes and Landforms, займало розташування "кільцеподібного "пагорба", прихованого на видноті і виявленого на космічних знімках.

Польові дослідження показали, що мікробні рештки, знайдені на місці, були подібні до мікробних структур, знайдених не на суші, а під водою – відкриття, яке підтверджує, що рівнина Нулларбор колись була вкрита тропічним океаном приблизно 14 мільйонів років тому.

"Кільцеподібний "пагорб" не можна пояснити позаземним впливом або будь-якими відомими деформаційними процесами. Але він зберігає оригінальні мікробні текстури і особливості, які зазвичай зустрічаються в сучасному Великому Бар'єрному рифі,

– сказав у прес-релізі співавтор дослідження, геолог Майло Бархем.



Долина Нулларбор / Фото Earth Surface Processes and Landforms

Велика стара копалина

За словами дослідників, рівнина Нулларбор є особливо плідним місцем для геологічних досліджень, оскільки її відносно не зачепила ерозія. Таким чином, у певному сенсі, весь регіон – це ніби одна гігантська скам'янілість.

На відміну від багатьох частин світу, великі площі рівнини Нулларбор залишилися практично незмінними під впливом процесів вивітрювання і ерозії протягом мільйонів років, що робить її унікальним геологічним полотном, на якому дивовижним чином закарбована давня історія,

– додав Бархем.

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Ці особливості, в поєднанні з мільйонами років ландшафту, які зараз вивчають вчені, фактично роблять рівнину Нулларбор своєрідною "капсулою часу", і дають змогу захоплююче глибше зрозуміти історію Землі.

Схоже, що ця австралійська пустеля колись була домівкою для величезної підводної екосистеми – потужне нагадування про те, наскільки сильно змінилася наша Земля за багато тисячоліть.