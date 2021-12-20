Австралійська поліція зможе дізнаватися як виглядає злочинець лише за його ДНК

Поліцій Австралії залучила до своїх розслідувань новітню технологію здатну визначити не лише біологічну стать і походження підозрюваного, але і його зовнішній вигляд. Потрібна для цього лише ДНК з місця злочину.

Федеральна поліція Австралії (AFP) на початку грудня оголосила про плани використовувати зразки ДНК, зібрані на місцях злочинів, щоб робити прогнози щодо потенційних підозрюваних. Нова технологія відома як Massively Parallel Sequencing (MPS).

Цікаво Samsung підтримає клієнтів із порушеннями слуху: яку ініціативу запускає компанія

Як це працює

Використання технології дозволяє слідчим передбачити стать, біогеографічне походження, колір очей і, в найближчі місяці, колір волосся.

Протягом наступного десятиліття планують розширити можливості прогнозування, включивши такі характеристики, як вік, індекс маси тіла і ріст.

Також шукають можливості для прогнозування найдрібніших деталей, таких як відстань між очима, форма очей, носа і вух, повнота губ і структура щік, розповідає доктор Пол Роффі, провідний науковий співробітник MPS в AFP Forensics.

Генетична інформація людини закодована в ДНК у вигляді довгих ланцюжків з чотирьох різних основних молекул, а секвенування — це процес "читання" послідовності цих основ.

Старі машини для секвенування ДНК могли читати лише один біт ДНК за раз, але сучасні машини з технологією MPS можуть читати понад шість трильйонів основ ДНК за один пробіг. Це відкриває нові можливості для аналізу ДНК.

AFP ретельно протестувала та оцінила MPS, щоб гарантувати її точність, перш ніж використовувати у судових розслідуваннях. Справжня сила технології, пише джерело, полягає в її здатності отримувати дані з ДНК, коли злочинець невідомий і не має відповідного профілю в базі даних ДНК правоохоронних органів. Платформа також буде застосована в справах про зниклих безвісти та до людських останків, які неможливо опізнати.