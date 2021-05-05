Австралійський уряд вирішив ввести кібербезпеку в навчальний план з перших класів школи. Обговорення ініціативи стартувало минулої п'ятниці.

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Мета курсу

Таким чином влада країни сподівається навчити дітей розуміти питання приватності та захищеності в інформаційному середовищі, допомогти опанувати навички, необхідні для коректного спілкування в мережі, поводження з персональними даними та ефективного використання засобів безпеки.

Навчання пропонують розпочати вже з першого класу. Австралійці йдуть до школи у п'ять років. Спочатку дітям пояснять, що такою інформацією, як повне ім'я і дата народження, з незнайомцями ділитися не варто . А якщо вони захочуть ввести особисті дані де-небудь в інтернеті, необхідно обговорити це з батьками, опікунами або вчителями.

. А якщо вони захочуть ввести особисті дані де-небудь в інтернеті, необхідно обговорити це з батьками, опікунами або вчителями. Наступні два класи учні отримають базові знання про використання логінів і паролів, а також основні небезпеки в мережі.

У четвертому і п'ятому класах дітей навчать визначати, яка інформація вважається особистою і може допомогти зловмиснику однозначно ідентифікувати жертву, включаючи визначення місце розташування.

Освітня програма повинна пройти ще кілька кіл бюрократії. Найімовірніше, її дещо скоротять, оскільки в нинішньому вигляді чернетка оцінюється як дуже насичена. Після схвалення на впровадження навчального плану піде ще кілька років.