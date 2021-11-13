Глена де Врісу було 49 років. Ще у жовтні він літав у космос разом з 90-річним актором Вільямом Шатнером.

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Як сталась авіакатастрофа

У поліції розповіли, що літак впав у лісистій місцевості, пише CNN. Це був чотиримісний Cessna 172. Такий літак використовують для тренувальних і розважальних польотів.

Вріса супроводжував приватний пілот – 54-річний Томас Фішер. Причини та обставини аварії ще з'ясовують.

Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Вріса,

– наголосили у Blue Origin.

Додали, що загиблий давав життєвої енергії для роботи компанії та товаришів. Переконані, що його пристрастю до польотів будуть захоплюватися.

Що відомо про загиблого