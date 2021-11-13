Глена де Врісу було 49 років. Ще у жовтні він літав у космос разом з 90-річним актором Вільямом Шатнером.
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Як сталась авіакатастрофа
У поліції розповіли, що літак впав у лісистій місцевості, пише CNN. Це був чотиримісний Cessna 172. Такий літак використовують для тренувальних і розважальних польотів.
Вріса супроводжував приватний пілот – 54-річний Томас Фішер. Причини та обставини аварії ще з'ясовують.
Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Вріса,
– наголосили у Blue Origin.
Додали, що загиблий давав життєвої енергії для роботи компанії та товаришів. Переконані, що його пристрастю до польотів будуть захоплюватися.
Що відомо про загиблого
- Глен де Вріс – віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes.
- Він також був учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard. Політ відбувся 13 жовтня та тривав близько 11 хвилин. Власне, до складу екіпажу входив актор Ульям Шетнер.