Жахлива аварія Tesla: у поліції підтвердили, що винуватцем зіткнення був не автопілот

Квітневий інцидент в Техасі з Tesla Model S, в результаті якого дві людини загинули, привернув увагу громадськості через припущення поліції про те, що на водійському місці в момент аварії нікого не було. Досі слідство намагається реконструювати події фатального вечора, однак вже зараз вдалося встановити, що автоматичне керування на цій ділянці дороги не могло працювати.

Такий висновок озвучувався і раніше від представників Tesla, які вивчили дані отримані з автівки. На повороті, в який не вписався електромобіль, немає необхідної для роботи функції автоматичного рулювання розмітки.

До теми Нові деталі аварії Tesla Model S з двома загиблими

Як вдалося встановити неможливість роботи автопілота

Слідчі переконалися у неможливості активації системи допомоги водію Tesla проїхавши на аналогічному електромобілі по відрізку дороги де трапилася аварія. Все ж у поліції продовжують схилятися до того, що на постраждалому електромобілі могла працювати функція круїз-контролю, яка дозволяє підтримувати дистанцію до автомобіля, що їде попереду транспортного засобу, це довели результати експерименту.

Нові деталі фатальної аварії

Щоб вважати функцію допомоги водію ("автопілота" Tesla) активною, необхідно, щоб одночасно здійснювалося як автоматичне кермування, так і підтримка дистанції до автомобіля, що їде попереду транспорту.

Поліції вдалося отримати доступ до записів з камер системи відеоспостереження в будинку, де проживав загиблий власник Tesla Model S. На них видно, що він сідає за кермо електромобіля, а його супутник розташовується в передньому пасажирському кріслі. Раніше вважалося, що обидва чоловіки перебували на пасажирських сидіннях.

Рятувальники, які прибули на місце аварії не знайшли нікого у водійському кріслі, тож першою та головною версією аварії стало те, що автопілот Tesla не впорався з керуванням.

Слідство встановило, що машина не вписалася в поворот, перескочила через бордюр, пошкодила акумуляторний блок об виступаючий каналізаційний колодязь і врізалася у дерево, після чого загорілася від пошкоджень акумуляторів.



Після зіткнення автівка згоріла вщент / Фото Deven Clarke

Штатний накопичувач, який містив дані про переміщення електромобіля і стан його систем, постраждав під час пожежі, але слідство сподівається відновити дані з допоміжного блоку.