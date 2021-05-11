Такий висновок озвучувався і раніше від представників Tesla, які вивчили дані отримані з автівки. На повороті, в який не вписався електромобіль, немає необхідної для роботи функції автоматичного рулювання розмітки.
До теми Нові деталі аварії Tesla Model S з двома загиблими
Як вдалося встановити неможливість роботи автопілота
Слідчі переконалися у неможливості активації системи допомоги водію Tesla проїхавши на аналогічному електромобілі по відрізку дороги де трапилася аварія. Все ж у поліції продовжують схилятися до того, що на постраждалому електромобілі могла працювати функція круїз-контролю, яка дозволяє підтримувати дистанцію до автомобіля, що їде попереду транспортного засобу, це довели результати експерименту.
Нові деталі фатальної аварії
Поліції вдалося отримати доступ до записів з камер системи відеоспостереження в будинку, де проживав загиблий власник Tesla Model S. На них видно, що він сідає за кермо електромобіля, а його супутник розташовується в передньому пасажирському кріслі. Раніше вважалося, що обидва чоловіки перебували на пасажирських сидіннях.
Рятувальники, які прибули на місце аварії не знайшли нікого у водійському кріслі, тож першою та головною версією аварії стало те, що автопілот Tesla не впорався з керуванням.
Слідство встановило, що машина не вписалася в поворот, перескочила через бордюр, пошкодила акумуляторний блок об виступаючий каналізаційний колодязь і врізалася у дерево, після чого загорілася від пошкоджень акумуляторів.
Після зіткнення автівка згоріла вщент / Фото Deven Clarke
Штатний накопичувач, який містив дані про переміщення електромобіля і стан його систем, постраждав під час пожежі, але слідство сподівається відновити дані з допоміжного блоку.
- У салоні перебувало двоє чоловіків – Еверетт Талбот (69 років) і Вільям Варнер (59 років)
- Ілон Маск одразу заявив, що згідно з даними, які доступні в системі Tesla "автопілот" електромобіля був відключений у момент зіткнення.
- У рамках власного розслідування компанії вдалося встановити, що кермо автомобіля було "деформоване" від удару.
- Також представники компанії виявили, що усі паски безпеки були відстебнуті.