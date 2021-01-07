Компанія Microsoft розкрила статистику поширеності свого фірмового браузера Microsoft Edge.

За даними компанії, браузером Microsoft Edge на даний момент користуються вже більше ніж 600 мільйонів осіб, повідомляє Windows Latest.

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Варто зазначити, що компанія не особливо афішувала своє досягнення досягненням. Статистика користувачів браузера зазначена в описі до вакансії для представництва в Індії.

Розвиток браузера

Наразі браузер Edge швидко розвивається та обростає новими функціями. Напередодні у повноцінній версії браузера з'явилася функція синхронізації історії переглядів і вкладок. Оновлення вже поширюється на стабільні версії Edge і незабаром стане доступна всім користувачам.

Також незабаром у браузері з'явиться функція перевірки паролів. Браузер повідомлятиме користувачів, якщо його дані було виявлено у "злитих" базах. Користувач отримає відповідне повідомлення про необхідність змінити свій пароль.

Нагадаємо, Microsoft Edge зараз доступний у версіях для Windows, macOS, Android, iOS, macOS і Linux. Нова версія Microsoft Edge на основі Chromium є браузером за замовчуванням для Windows 10.