Атомну та газову енергетику можуть визнати "зеленою": Єврокомісія підготувала документ

Європейська комісія надала державам-членам для консультації проєкт документа про визнання атомної та газової енергетики зеленою. Консультації розпочалися 31 грудня 2021 року. З громадськістю обговорення не буде.

Документ буде ухвалено до кінця поточного місяця, після чого його направлять для зміни законодавства членам ЄС. Прийняття документа означатиме, що інвестувати в атом та природний газ можна буде із "зелених" фондів.

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Атомна електрогенерація довго не визнавалася в Європі як стійка або, як зазвичай кажуть, "зелена". Водночас з початку 2021 року ЄК замовила низку експертних оцінок щодо безпеки використання ядерних об'єктів у Європі. Дані експертиз дозволили Комісії включити атомну генерацію в таксономіку ЄС, що було повідомлено лише наприкінці 2021 року. Оскільки висновкам експертів можна довіряти, це дозволило виключити громадські обговорення поправок.

Як атомна та газова енергетика стануть "зеленими"

У документі наголошується, що "необхідно визнати, що сектори викопного газу та ядерної енергетики можуть зробити внесок у декарбонізацію економіки Союзу". Зокрема, поправки передбачають три окремі види діяльності у галузі ядерної енергетики:

демонстраційні установки для передових ядерних технологій;

будівництво нових атомних електростанцій із використанням найкращих доступних технологій;

та виробництво електроенергії на існуючих ядерних установках.

Також проєкт включає три види діяльності, пов'язані з природним газом: виробництво електроенергії, високоефективна когенерація та централізоване теплопостачання. При цьому якщо використання природного газу чітко зазначено як вимушений захід на перехідний період (дата будівництва останньої електростанції на природному газі — 31 грудня 2030 року), то щодо атомної електрогенерації такої ремарки немає. За деякими даними, будівництво АЕС у Європі може бути дозволено до 2040 чи 2045 року.

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Слід розуміти, що атомну енергетику визнають "зеленою" не одразу. По-перше, поправку не менше двох місяців розглядатимуть і затверджуватимуть держави-члени ЄС. По-друге, належить розробити та погодити нові нормативні документи щодо обігу сировини та відходів різного рівня радіоактивності.

Також передбачено норматив з викидів CO2 на кожен кВт/год виробленої АЕС електроенергії (не більше 100 г), а також підготовка кожні 10 років оглядів та рекомендацій щодо використання передових ядерних технологій. Але загалом курс зрозумілий – мирний атом надовго затримається у Європі.