Експертну оцінку виконано фахівцями з охорони навколишнього середовища консалтинговою компанією Ricardo Energy & Environment і підтверджено консультантами іншої компанії – канадської WSP, яка також спеціалізується на екології. Зроблено її для нової АЕС у Великій Британії – "Гінклі-Пойнт C" (Hinkley Point C), яку французька компанія Électricité de France (EDF) почала будувати у грудні 2018 року.

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Що відомо про Hinkley Point C

На першому та другому блоці нової АЕС буде побудовано два нові реактори покоління 3+ – це реактори Evolutionary Power Reactor (EPR), кожен із яких потужністю 1630 МВте. Перший блок має увійти в дію у 2026 році.

Третій реактор, на який влада поки не дала дозвіл, може бути побудований на АЕС "Сайзвел" (Sizewell) на узбережжі Північного моря ("Гінклі-Пойнт C" будується на узбережжі Атлантичного океану). Тому для компанії-підрядника важливо було наголосити на найвищій екологічності нових реакторів.

Експертна оцінка проєкту

Експерти дали оцінку вуглецевого сліду АЕС "Гінклі-Пойнт C" від етапу закупівлі матеріалів до будівництва, роботи та етапу ліквідації АЕС після виведення з експлуатації. З'ясувалося, що до постачання електрики споживачам АЕС вироблятиме 5,49 г CO2 на кожний 1 кВт·год електроенергії. З урахуванням електромереж розподілу та процесу доставки споживачам вироблення CO2 досягне 10,91 г на кожний 1 кВт⋅год.

Для порівняння, за середньою оцінкою Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, для вітряної генерації електрики на морському шельфі вуглецевий слід досягає 12 г CO2 на 1 кВт·год, а для великомасштабних сонячних ферм – 48 г CO2 на 1 кВт·год.

Додамо, для природного газу цей показник дорівнює 490 г CO2 на 1 кВт·год, а для вугілля - 820 г CO2 на 1 кВт·год.

Висновки проведеного дослідження узгоджуються з результатами звіту, опублікованого нещодавно Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН). У звіті ЄЕК ООН підтверджується, що атомна енергетика загалом має найнижчу інтенсивність викидів вуглецю за весь життєвий цикл серед усіх джерел електроенергії від 5,1 до 6,4 г CO2 на 1 кВт·год.

До інших не менш важливих факторів переваги АЕС належать відносно невелике використання матеріалів та гранично низьке землекористування. Все це змушує робити ставку на АЕС під час переходу на нові чисті джерела енергії. Ряд європейських країн на чолі з Німеччиною поки що опираються цьому процесу, але, схоже, скоро все може змінитися.