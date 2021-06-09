Наскільки великим буде Юпітер, якщо ми заберемо у нього увесь газ

Газовий гігант Юпітер – це найбільша планета Сонячної системи. Завдяки таким місіям, як Galileo та Juno вчені мають уявлення про те, яку структуру має планета. Юпітер складається переважно з водню та гелію. Що буде, якщо ми заберемо ці гази? Читайте на Техно 24.

Газові гіганти характерні тим, що чим глибше ми будемо в них занурюватися – тим більшим ставатиме тиск. Умовна поверхня у таких планет вважається там, де тиск становить 1 атмосферу. Вчені вважають, що в центрі Юпітера знаходиться щільне рідке ядро, що складається з іонізованого водню та гелію, які змішані з важкими елементами. Ядро має розмір близько 30% від розміру всієї планети.

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Юпітер, сфотографований АМС Juno / Фото NASA

Що буде, якщо забрати всі гази

Тиск та температура всередині Юпітера падають у міру віддалення від центру. Це означає, що внутрішня рідина в кінцевому підсумку поступається місцем газовій атмосфері.

У дослідників замало інформації, щоб точно сказати де рідина переходить в газ. Та вчені вважають, що така умовна розмежувальна лінія проходить за декілька тисяч кілометрів від найвищих прошарків хмар газового гіганта.

Тому, якби ми змогли відкачати всі гази й залишити лише рідину, то Юпітер все одно був би найбільшою планетою Сонячної системи, адже його діаметр становить близько 140 тисяч кілометрів. Для порівняння: діаметр Землі – всього 12,7 тисячі кілометрів.