Атмосфера гарячого газового гіганта Осіріс підтвердила механізм планетарної міграції

"Гарячі юпітери" утворюються з газових гігантів, які мігрують на близькі до своїх зірок орбіти – до такого висновку прийшли астрономи, виявивши багату на вуглецеві сполуки і водяну пару атмосферу у екзопланети Осіріс.

Подібні екзопланети дуже зручно відкривати як за допомогою транзитного методу, так і методу радіальних швидкостей, а їх атмосфери представляють для вчених природні лабораторії з точки зору дослідження хімічних і фізичних процесів, що проходять в газових оболонках екзопланет в умовах екстремального опромінення з боку зірки.

Цікаво Фото Чумацького шляху з пустелі

Крім того, існує дві версії походження подібних екзопланет (формування там, де вони знаходяться зараз або ж формування планети далеко від зірки з подальшою міграцією до неї) і щоб зрозуміти, яка з них більш достовірна, вченим необхідні великі обсяги даних зі спостережень.

Підтвердження теорії міграції "гарячих юпітерів"

Група астрономів на чолі з Паоло Джакоббе з Італійського національного інституту астрофізики опублікувала результати аналізу спостережень в період з 2018 по 2019 рік за гарячим юпітером HD 209458b (або Осіріс) в ближньому інфрачервоному діапазоні за допомогою спектрографа GIANO-B, встановленого на 3, 6-метровому наземному телескопі TNG (Telescopio Nazionale Galileo). Сама екзопланета має масу 0,69 мас Юпітера і знаходиться на відстані всього 7 мільйонів кілометрів від своєї сонцеподібної зірки, яка розташована в 153 світлових роках від нас.

Вчені змогли поспостерігати чотири проходження планети по диску своєї зірки, у ході яких телескоп реєстрував світло зірки, що пройшла крізь атмосферу планети і несе інформацію про її склад. У результаті були знайдені молекули води, окису вуглецю, ціаністого водню, метану, аміаку і ацетилену зі статистичною значущістю від 5,3 до 9,9 сигма.

Проведені моделювання показали, що велика кількість вуглецю в атмосфері Осіріса зі співвідношенням вуглецю до кисню, близьким або більшем 1, можна пояснити тим, що екзопланета утворилася в області за кордоном конденсації водяної пари, між кордоном конденсації CO2 (близько 5-8 астрономічних одиниць від зірки) і CO (близько 30-40 астрономічних одиниць від зірки), а потім мігрувала до своєї зірки.