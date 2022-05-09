Атаковано понад 200 ресурсів: успіхи ІТ-Армії України за останній тиждень

9 травня 2022 , 16:05

Джерело:

телеграм-канал Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації продовжує звітувати про успіхи української ІТ-Армії, яка справно працює на цифровому фронті від початку війни.

Нагадаємо, що одними із головних завдань української ІТ-Армії на кіберфронті є протистояння ворогу у кіберпросторі та поширення правдивої інформації про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

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Успіхи ІТ-Армії за тиждень

З 2 по 8 травня було атаковано понад 200 російських онлайн-ресурсів, а саме:

  • Зупинка пивних заводів. Через масивну атаку було паралізовано роботу єдиної державної автоматизованої інформаційної системи, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах.
  • Онлайн-шопінг. Від кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини. Внаслідок атаки росіяни не змогли оформляти покупки онлайн на низці платформ.
  • Тендерні майданчики. Другий тиждень поспіль паралізовано роботу десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що в росіян продовжили зривати торги.
  • Системи подачі електронної звітності. Жителі Росії вже кілька тижнів не можуть попадати звітність вчасно, блокування відповідних систем продовжується.
  • Сервіси російської пропаганди. Завдяки постійним атакам української ІТ-Армії росіяни продовжують залишатися без пропаганди.

Війна України на кіберфронті

Від часу створення ІТ-Армії Україна добилася вражаючих перемог на кіберфронті і далі продовжує це робити.

  • На сьогодні вже зламано понад 80 критично важливих для Росії баз даних, які містять інформацію про громадян та бізнес. Цей перелік продовжує доповнюватися практично щоденно.
  • Завдяки цифровій блокаді постраждала значна частина ІТ-компаній Росії. Наприклад, "ВКонтакте" нещодавно повідомила про свою неспроможність самостійно купити сервери для забезпечення власних потреб.

Разом з тим сфера кібербезпеки Росії дуже постраждала через санкції, але, зі слів глави Мінцифри Михайла Федорова, головна перемога буде тоді, коли війська країни-агресора покинуть територію України.

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Чим займається ІТ-Армія

ІТ-Армія щодня атакує всі сфери Росії:

  • ресурси державних установ;
  • великі корпорації;
  • операторів зв’язку;
  • банки;
  • кредитні спілки;
  • сервіси електронного цифрового підпису;
  • низку побутових сервісів, яким користується населення.

Приєднатися може практично будь-хто. Майже щоденно на телеграм-каналі ІТ-Армії України з'являються все нові завдання, а також інформація про успішні атаки.

Автор: Михайло Года