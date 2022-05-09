Атаковано понад 200 ресурсів: успіхи ІТ-Армії України за останній тиждень
Джерело:телеграм-канал Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації продовжує звітувати про успіхи української ІТ-Армії, яка справно працює на цифровому фронті від початку війни.
Нагадаємо, що одними із головних завдань української ІТ-Армії на кіберфронті є протистояння ворогу у кіберпросторі та поширення правдивої інформації про війну, яку Росія розв'язала в Україні.
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Успіхи ІТ-Армії за тиждень
З 2 по 8 травня було атаковано понад 200 російських онлайн-ресурсів, а саме:
- Зупинка пивних заводів. Через масивну атаку було паралізовано роботу єдиної державної автоматизованої інформаційної системи, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах.
- Онлайн-шопінг. Від кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини. Внаслідок атаки росіяни не змогли оформляти покупки онлайн на низці платформ.
- Тендерні майданчики. Другий тиждень поспіль паралізовано роботу десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що в росіян продовжили зривати торги.
- Системи подачі електронної звітності. Жителі Росії вже кілька тижнів не можуть попадати звітність вчасно, блокування відповідних систем продовжується.
- Сервіси російської пропаганди. Завдяки постійним атакам української ІТ-Армії росіяни продовжують залишатися без пропаганди.
Війна України на кіберфронті
Від часу створення ІТ-Армії Україна добилася вражаючих перемог на кіберфронті і далі продовжує це робити.
- На сьогодні вже зламано понад 80 критично важливих для Росії баз даних, які містять інформацію про громадян та бізнес. Цей перелік продовжує доповнюватися практично щоденно.
- Завдяки цифровій блокаді постраждала значна частина ІТ-компаній Росії. Наприклад, "ВКонтакте" нещодавно повідомила про свою неспроможність самостійно купити сервери для забезпечення власних потреб.
Разом з тим сфера кібербезпеки Росії дуже постраждала через санкції, але, зі слів глави Мінцифри Михайла Федорова, головна перемога буде тоді, коли війська країни-агресора покинуть територію України.
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Чим займається ІТ-Армія
ІТ-Армія щодня атакує всі сфери Росії:
- ресурси державних установ;
- великі корпорації;
- операторів зв’язку;
- банки;
- кредитні спілки;
- сервіси електронного цифрового підпису;
- низку побутових сервісів, яким користується населення.
Приєднатися може практично будь-хто. Майже щоденно на телеграм-каналі ІТ-Армії України з'являються все нові завдання, а також інформація про успішні атаки.