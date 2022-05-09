Нагадаємо, що одними із головних завдань української ІТ-Армії на кіберфронті є протистояння ворогу у кіберпросторі та поширення правдивої інформації про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

До теми IT-армія України: хто в неї входить та які основні цілі

Успіхи ІТ-Армії за тиждень

З 2 по 8 травня було атаковано понад 200 російських онлайн-ресурсів, а саме:

Зупинка пивних заводів. Через масивну атаку було паралізовано роботу єдиної державної автоматизованої інформаційної системи, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах.

Через масивну атаку було паралізовано роботу єдиної державної автоматизованої інформаційної системи, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах. Онлайн-шопінг. Від кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини. Внаслідок атаки росіяни не змогли оформляти покупки онлайн на низці платформ.

Від кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини. Внаслідок атаки росіяни не змогли оформляти покупки онлайн на низці платформ. Тендерні майданчики. Другий тиждень поспіль паралізовано роботу десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що в росіян продовжили зривати торги.

Другий тиждень поспіль паралізовано роботу десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що в росіян продовжили зривати торги. Системи подачі електронної звітності . Жителі Росії вже кілька тижнів не можуть попадати звітність вчасно, блокування відповідних систем продовжується.

. Жителі Росії вже кілька тижнів не можуть попадати звітність вчасно, блокування відповідних систем продовжується. Сервіси російської пропаганди. Завдяки постійним атакам української ІТ-Армії росіяни продовжують залишатися без пропаганди.

Війна України на кіберфронті

Від часу створення ІТ-Армії Україна добилася вражаючих перемог на кіберфронті і далі продовжує це робити.

На сьогодні вже зламано понад 80 критично важливих для Росії баз даних, які містять інформацію про громадян та бізнес. Цей перелік продовжує доповнюватися практично щоденно.

Завдяки цифровій блокаді постраждала значна частина ІТ-компаній Росії. Наприклад, "ВКонтакте" нещодавно повідомила про свою неспроможність самостійно купити сервери для забезпечення власних потреб.

Разом з тим сфера кібербезпеки Росії дуже постраждала через санкції, але, зі слів глави Мінцифри Михайла Федорова, головна перемога буде тоді, коли війська країни-агресора покинуть територію України.

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Чим займається ІТ-Армія

ІТ-Армія щодня атакує всі сфери Росії:

ресурси державних установ;

великі корпорації;

операторів зв’язку;

банки;

кредитні спілки;

сервіси електронного цифрового підпису;

низку побутових сервісів, яким користується населення.

Приєднатися може практично будь-хто. Майже щоденно на телеграм-каналі ІТ-Армії України з'являються все нові завдання, а також інформація про успішні атаки.