Масштабна атака хакерів зачепила компанії у 17 країнах: реакція Байдена

Хакери з допомогою вірусів-вимагачів атакували близько тисячі компаній у 17 країнах. За даними американських ЗМІ, атаки здійснювало угруповання REvil, багато учасників якого – російськомовні. При цьому президент Джо Байден не впевнений, що за цим стоїть Росія.

Більшість компаній, які постраждали, надають IT-послуги малого та середньому бізнесу. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на фахівців з кібербезпеки Huntress Labs.

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Атаки зачепили не лише компанії, а й їхніх клієнтів

Атаки характерні тим, що торкаються не лише безпосередньо компаній, а й їхніх клієнтів.

Американські спецслужби проводять розслідування

У Швеції більше ніж 800 магазинів мережі COOP не змогли відчинитись, адже після атаки не працювали касові апарати.

Президент Байден заявив, що не може стверджувати, що росіяни мають стосунок до цього нападу в мережі. Про це він повідомив під час візиту у штат Мічиган.

Проте глава Білого дому наголосив, якщо таки доведуть, що до атак причетна Росія, США підуть на відповідні жорсткі кроки. Наразі розвідувальні служби проводять розслідування.

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Байден говорив про кібератаки з Путіним

Зазначимо, що під час зустрічі 16 червня у Швейцарії Джо Байден обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним питання кібератак. Він закликав главу Кремля приборкати російських кіберзлочинців.