Компактний, але потужний: Asus показала новий флагман Zenfone 9 на живих фото
Asus представила новий флагман Zenfone 9 у четвер, 28 липня. Одразу ж після цього компанія показала пристрій вживу. І ми рекомендуємо не оминути його увагою, особливо, якщо ви шукали невеликий, але потужний смартфон.
Як повідомляє 24 канал з посиланням на компанію, продажі пристрою стартують вже найближчим часом, а коштуватиме новий Asus Zenfone 9 800 доларів (≈29300 гривень).
Не пропустіть Apple, Pepsi та Xiaomi: китайці випустили смартфон, для якого накрали звідусіль потроху
Технічні характеристики Asus Zenfone 9
Смартфон отримав екран діагоналлю 5,9 дюйма, роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, ширину корпусу 68,1 мм і важить всього 169 г. Для порівняння: iPhone 13 mini має екран 5,4 дюйма роздільною здатністю 2340х108 2 мм та масі 169 р.
Asus Zenfone 9 оснащений однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 8 Plus gen 1, має 16 гігабайтів оперативної пам'яті та сховище на 256 гігабайтів. Операційна система – Android 12.
Щодо фото можливостей то пристрій отримав 12-мегапіксельну камеру спереду та два датчики роздільною здатністю 50 Мп (Sony IMX766) та 12 Мп (Sony IMX363) ззаду.
Місткість акумулятора становить 4300 мАг, він підтримує 30-ватну зарядку. Цікаво, що Zenfone 9 отримав пило- й вологозахист за стандартом IP68. До речі, любителі слухати музику в провідних навушниках оцінять наявність 3,5-мм роз'єму для навушників, який зараз рідко де можна зустріти.