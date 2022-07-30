Як повідомляє 24 канал з посиланням на компанію, продажі пристрою стартують вже найближчим часом, а коштуватиме новий Asus Zenfone 9 800 доларів (≈29300 гривень).

Не пропустіть Apple, Pepsi та Xiaomi: китайці випустили смартфон, для якого накрали звідусіль потроху

Технічні характеристики Asus Zenfone 9

Смартфон отримав екран діагоналлю 5,9 дюйма, роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, ширину корпусу 68,1 мм і важить всього 169 г. Для порівняння: iPhone 13 mini має екран 5,4 дюйма роздільною здатністю 2340х108 2 мм та масі 169 р.

Asus Zenfone 9 оснащений однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 8 Plus gen 1, має 16 гігабайтів оперативної пам'яті та сховище на 256 гігабайтів. Операційна система – Android 12.

Щодо фото можливостей то пристрій отримав 12-мегапіксельну камеру спереду та два датчики роздільною здатністю 50 Мп (Sony IMX766) та 12 Мп (Sony IMX363) ззаду.

Місткість акумулятора становить 4300 мАг, він підтримує 30-ватну зарядку. Цікаво, що Zenfone 9 отримав пило- й вологозахист за стандартом IP68. До речі, любителі слухати музику в провідних навушниках оцінять наявність 3,5-мм роз'єму для навушників, який зараз рідко де можна зустріти.

Фото Asus Zenfone 9





Якщо ви віддаєте перевагу компактним пристроям і давно шукали смартфон, який поміститься у вас на долоні, але водночас дасть фору повнорозмірним флагманам, ми підготували матеріал з найкращою підбіркою невеликих флагманів від різних брендів, від iPhone до Asus.