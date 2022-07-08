Asus готує стильний і компактний смартфон на Snapdragon 8 Plus Gen 1

Asus, хоч і не є одним з лідерів ринку смартфонів, випускає досить вдалі за якістю пристрої. Їх компанія пропонує дві серії – Zenfone та ігрові ROG Phone. Новинка, що вийде вже скоро, належатиме до першої.

Судячи з усього, мода на компактні смартфони повертається, попри те, що iPhone з невеликим екраном раніше повністю провалився. Asus збирається приєднатися до команди виробників, в арсеналі котрих можна буде знайти ґаджет, який точно ніхто не назве "лопатою".

Цікаво Прикра заява про всю серію смартфонів Xiaomi 12S означає, що новинку отримають не всі

Характеристики Asus Zenfone 9

Судячи з рекламного відеоролика, який Asus опублікувала сьогодні, Zenfone 9 стане мрією для багатьох. Тут і реально невеликі розміри, і якісні датчики камери, хоч їх тільки два, і захист IP68, і стандартний роз'єм для навушників.

Основне:

Процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Екран SAMSUNG AMOLED Display на 5,9 дюйма з підтримкою Full HD+.

з підтримкою Full HD+. Обіцяють високу щільність пікселів.

Частота оновлення екрана – 120 герців.

Дві камери, які дещо нагадують смартфони від Huawei. Кожен датчик Sony IMX766 на 50 мегапікселів . В основному буде шестиосьова система стабілізації.

. В основному буде шестиосьова система стабілізації. Акумулятор усього на 4300 міліампер-годин , що може здатися досить мало, однак враховуючи невеликий розмір екрана, цього повинно бути достатньо. Той же Samsung Galaxy S22 при екрані з діагоналлю 6,1 дюйма оснащений акумулятором ємністю 3700 міліампер-годин.

, що може здатися досить мало, однак враховуючи невеликий розмір екрана, цього повинно бути достатньо. Той же Samsung Galaxy S22 при екрані з діагоналлю 6,1 дюйма оснащений акумулятором ємністю 3700 міліампер-годин. Присутній 3.5-міліметровий роз'єм для навушників.

Стандарт захисту від води та пилу IP68, який означає абсолютну герметичність від попадання дрібних частинок всередину корпусу, а також виключає проникнення вологи під панель. Пристрій з класом захисту ip68 можна використовувати на глибині до 1,5 метра до 30 хвилин, не побоюючись за його цілісність.

Поки не повідомляють, скільки буде коштувати смартфон і коли він вийде, однак з огляду на анонс, можна очікувати його найближчими місяцями.