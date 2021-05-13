ASUS представила в Україні флагманський смартфон Zenfone 8: дата продажів та ціна

У середу ASUS представила Zenfone 8 – флагманський смартфон компанії на найближчий рік. Разом з ним було представлено більш просунутий Zenfone 8 Flip, який, як і попередні флагмани ASUS, може похвалитися відкидним модулем камери.

Zenfone 8 Flip

Смартфон базується на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 888 (базова версія флагмана отримала той же процесор). Однак він доступний лише у версії з 8 Гбайт оперативної пам'яті, у той час як покупцям Zenfone 8 будуть доступні ще й модифікації з 6 і 16 Гбайт оперативної пам'яті.

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Пам'ять

Ємність накопичувача UFS 3.1 може складати 128 або 256 Гбайт. На відміну від Zenfone 8, модель Flip підтримує розширення пам'яті картами microSD об'ємом до 2 Тбайт.



Смартфон ASUS Zenfone 8 / Фото ASUS

Екран

Завдяки тому, що відкидний блок основної камери виконує роль і фронтального сенсора, екран смартфона не має вирізів. Діагональ AMOLED-матриці з роздільною здатністю Full HD+ складає 6,67 дюйма. Частота оновлення екрану досягає 90 Гц.

Камера

Відкидна камера Zenfone 8 Flip представлена ​​потрійним модулем, який містить 64-Мп основний сенсор Sony IMX686, 12-Мп датчик Sony IMX363 з ширококутною оптикою і телефотомодуль на 8-Мп від OmniVision OV08A.



Смартфон ASUS Zenfone 8 Flip / Фото ASUS

Автономність та звук

Більші габарити, ніж у базового Zenfone 8, дозволили виробникові оснастити смартфон 5000 мАг батареєю з підтримкою 30-Вт зарядки. Як і у випадку з базовою моделлю, аудіотракт Zenfone 8 Flip розроблявся спільно з Dirac. Пристрій може похвалитися відмінною якістю звуку і потужними стереодинаміками, проте позбавлений 3,5-мм аудіороз'єма (на відміну від Zenfone 8).

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Технічні характеристики смартфонів ASUS Zenfone 8 та 8 Flip Колір Обсидіановий чорний (Obsidian Black), срібло небокраю (Horizon Silver) / Галактичний чорний (Galactic Black), крижане срібло (Glacier Silver)

Процесор Qualcomm ® Snapdragon ™ 888 5G (64 біт, 8 ядер, 5 нм), 2,84 ГГц

Пам'ять 6, 8 або 16 ГБ LPDDR5 / 8 ГБ LPDDR5

Зв'язок Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO), три діапазони: 2,4, 5 та 6 ГГц, Bluetooth 5.2 (EDR + A2DP), підтримка Qualcomm aptX , aptX HD, aptX Adaptive, Wi-Fi Direct, NFC

Габарити 148 x 68,5 x 8,9 мм / 165,04 x 77,28 x 9,6 мм

148 x 68,5 x 8,9 мм / 165,04 x 77,28 x 9,6 мм Дисплей 5,9" AMOLED, 20:9 Full HD+ (2400x1080), 120 Гц / 6,67" AMOLED, Full HD+, 20:9, 90 Гц.

Графічний процесор Qualcomm Adreno 660

Акумулятор 4000 мА·год, Quick Charge 4.0 та Power Delivery / 5000 мА·год, Quick Charge 4.0 та Power Delivery

Операційна система Android 11 з інтерфейсом ZenUI 8

Ціна та доступність

Продаж смартфонів серії Zenfone 8 в Україні розпочнеться наприкінці травня. Під час передзамовлення, що діятиме до 26 травня, модель Zenfone 8 із Snapdragon 888, ОЗП 8 ГБ і накопичувачем на 128 ГБ можна буде придбати за спеціальною ціною 19 999 грн (звичайна ціна – 23 999 грн).