ASUS випустив футуристичний SSD-накопичувач на 500 гігабайтів із підсвічуванням

Компанія ASUS показала новинку – портативний твердотільний накопичувач на 500 гігабайтів з інтерфейсом USB Type-C. Швидкість передачі даних обіцяють до 1050 МБ/с.

Компактний SSD-накопичувач важить усього 107 грамів. Проте дозволяє зберігати до 500 гігабайтів даних.

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Характеристики ASUS ROG Strix Arion S500

Швидкість: SSD-накопичувач забезпечує швидкість передачі даних до 1050 МБ/с – до 12 разів вище, ніж стандартні зовнішні жорсткі диски. На таких швидкостях файл розміром 100 ГБ можна скопіювати всього за дві хвилини. Крім того, DRAM-буфер і великий кеш SLC дозволяють досягти максимальної швидкодії при роботі з даними та допомагають продовжити термін служби SSD.

Охолодження: корпус з алюмінієвого сплаву та внутрішня термопрокладка забезпечують ефективне відведення тепла.

Захист даних: 256-розрядне AES-шифрування та вбудоване програмне забезпечення NTI Backup Now EZ для створення резервних копій даних..

Сумісність: інтерфейс USB-C 3.2 Gen 2 забезпечує високу швидкість та широку підтримку пристроїв, включаючи найновіші ігрові консолі.



ASUS ROG Strix Arion S500 / Фото ASUS

Він підтримує ексклюзивну систему підсвічування Aura Sync, яка може синхронізуватися з підсвічуванням інших Aura-сумісних пристроїв.

Крім того, у комплекті поставки є програмне забезпечення ROG SSD Dashboard для керування, яке відображає всю важливу інформацію, зокрема температуру накопичувача, його стан тощо.