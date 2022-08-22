Asus показала незвичний монітор ProArt зі сторонами 32:9 – чим він цікавий і коли вийде на ринок

Компанія Asus повторно представила новий монітор 14-дюймовий монітор Asus ProArt Display PA147CDV зі співвідношенням сторін 32:9 та підтримкою стилуса, а також повідомила, коли він вийде.

Чим цікавий пристрій

Перш за все незвичний монітор одразу ж привертаю увагу своїми не характерними формами. Asus ProArt Display PA147CDV отримав 14-дюймову IPS-панель роздільною здатністю 1920x550, яка підтримує розпізнавання в 10 точках та стилус Microsoft Pen Protocol 2.0.

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Новий інструмент дизайнера / Фото Asus

Цей монітор створений для дизайнерів та творчих людей, він функціонує як додатковий екран. Монітор підтримує Asus Dial і панель керування, що настроюється, що підтримує ярлики в Adobe Creative Software.



Монітор можна використовувати як додатковий екран / Фото Asus

Крім того, цей монітор відкалібрований на заводі і покриває 100% колірної гами sRGB та Rec 709. Що стосується можливостей підключення, цей монітор оснащений одним портом HDMI та двома портами USB-C.



Монітор можна зручно розташувати на робочому міці / Фото Asus

Вбудований в монітор калібратор використовує програмне забезпечення ProArt 2.0 і сумісний з популярними професійними програмами для налаштування кольору Calman і Light Illusion ColourSpace CMS.

Ще однією цікавою особливістю цього монітора є можливість надсилати користувачеві нагадування про необхідність повторного калібрування. Крім того, новинка оснащена вбудованою ручкою для зручного перенесення.

У оснащення ProArt Display PA147CDV входять два роз'єми USB-C, які можна використовувати для одночасної передачі аудіо- та відеосигналу, а також електроживлення всього по одному кабелю. Крім того, новинка отримала HDMI-роз'єм.

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Роз'єми Asus ProArt Display PA147CDV / Фото Asus

Коли вийде Asus ProArt Display PA147CDV

Компанія оголосила, що вона запустить монітор ProArt Display PA147CDV наприкінці вересня.