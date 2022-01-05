Характеристики Asus ROG Flow Z13

Новинка ROG Flow Z13 оснащена дисплеєм з діагоналлю 13,4 дюйма та співвідношенням сторін 16:10. Виробник пропонує для пристрою два дисплеї на вибір. Це може бути сенсорна 4K-панель з частотою оновлення 60 Гц, або сенсорний екран з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість екрана в кожному випадку заявлена ​​на рівні 500 кд/м2.

Цікаво Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

В основі портативної ігрової системи виробник пропонує новітні процесори Intel Core 12 покоління, аж до 14-ядерного Core i9-12900H. Крім того, пристрій може запропонувати до 16 Гб ОЗУ стандарту LPDDR5-5200.

Планшет
Ігровий планшет Asus ROG Flow Z13 / Фото Asus

Компанія зазначає, що серйозно попрацювала над системою охолодження ROG Flow Z13. Усередині пристрою використовується випарна камера, що покриває 44% площі всієї материнської плати. Також заявляється про використання рідкого металу як термоінтерфейс, який передає тепло від компонентів до системи охолодження.

Планшет
ROG Flow Z13 отримав дискретний графічний прискорювач та док станцію / Фото Asus

ROG Flow Z13 може бути оснащений дискретним графічним прискорювачем GeForce RTX 3050 Ti і твердотілим NVMe-накопичувачем об'ємом до 1 Тбайт. Однак по-справжньому ігровим цей незвичайний планшет робить спеціальна док-станція ROG XG Mobile із зовнішньою відеокартою. Виробник пропонує у складі ROG XG Mobile прискорювачі до GeForce RTX 3080. На жаль, показник енергоспоживання зовнішньої графічної підсистеми не вказується.

Планшет
Ігровий планшет Asus ROG Flow Z13 / Фото Asus

Для ROG Flow Z13 також заявлені підтримка бездротового стандарту Wi-Fi 6E, електронного пера, роз'єми USB Type-A, Type-C, HDMI та зчитувач карток пам'яті MicroSD. Новинка оснащена батареями ємністю 56 Вт·ч і підтримує швидку зарядку через USB Type-C.