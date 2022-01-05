Характеристики Asus ROG Flow Z13

Новинка ROG Flow Z13 оснащена дисплеєм з діагоналлю 13,4 дюйма та співвідношенням сторін 16:10. Виробник пропонує для пристрою два дисплеї на вибір. Це може бути сенсорна 4K-панель з частотою оновлення 60 Гц, або сенсорний екран з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість екрана в кожному випадку заявлена ​​на рівні 500 кд/м2.

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В основі портативної ігрової системи виробник пропонує новітні процесори Intel Core 12 покоління, аж до 14-ядерного Core i9-12900H. Крім того, пристрій може запропонувати до 16 Гб ОЗУ стандарту LPDDR5-5200.



Ігровий планшет Asus ROG Flow Z13 / Фото Asus

Компанія зазначає, що серйозно попрацювала над системою охолодження ROG Flow Z13. Усередині пристрою використовується випарна камера, що покриває 44% площі всієї материнської плати. Також заявляється про використання рідкого металу як термоінтерфейс, який передає тепло від компонентів до системи охолодження.



ROG Flow Z13 отримав дискретний графічний прискорювач та док станцію / Фото Asus

ROG Flow Z13 може бути оснащений дискретним графічним прискорювачем GeForce RTX 3050 Ti і твердотілим NVMe-накопичувачем об'ємом до 1 Тбайт. Однак по-справжньому ігровим цей незвичайний планшет робить спеціальна док-станція ROG XG Mobile із зовнішньою відеокартою. Виробник пропонує у складі ROG XG Mobile прискорювачі до GeForce RTX 3080. На жаль, показник енергоспоживання зовнішньої графічної підсистеми не вказується.



Ігровий планшет Asus ROG Flow Z13 / Фото Asus

Для ROG Flow Z13 також заявлені підтримка бездротового стандарту Wi-Fi 6E, електронного пера, роз'єми USB Type-A, Type-C, HDMI та зчитувач карток пам'яті MicroSD. Новинка оснащена батареями ємністю 56 Вт·ч і підтримує швидку зарядку через USB Type-C.