ASUS показала перший у світі 42-дюймовий ігровий монітор ROG Swift з 4К та OLED

В ході виставки CES 2022 у Лас-Вегасі Asus представила 4К OLED-монітор. ROG Swift випускатиметься у двох версіях – з діагоналлю екрану 48 дюймів (модель PG48UQ) та 42 дюйми (PG42UQ).

Особливості новинки від Asus

Якщо 48-дюймові OLED-монітори сьогодні не є чимось новим, то 42-дюймовий монітор це абсолютно нова тенденція в 2022 році. Asus стверджує, що стала першою компанією, яка адаптувала OLED-дисплей такого розміру на монітор.

Цікаво Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G9 – майбутнє геймінгу

Характеристики ROG Swift

42-дюймовий монітор PG42UQ, як і 48-дюймова модель, має роздільну здатність 4K (3840×2160 пікселів):

актиблікове покриття;

контрастність 1000000:1;

час відгуку 0,1 мс, а частота оновлення 120 Гц;

обидві моделі оснащені двома портами HDMI 2.1, двома портами HDMI 2.0, роз'ємом DisplayPort, аудіовходом та концентратором USB.

Новинка забезпечує 10-бітну глибину кольору з 98-відсотковим покриттям колірного простору DCI-P3 та підтримкою HDR10. За словами компанії, ROG Swift пройшов фабричне калібрування кольору Delta-E <2.

Слід зазначити, що монітор поки що не отримав сертифікацію VESA DisplayHDR.

Asus повідомила, що нові монітори мають мікротекстурне покриття, що забезпечує найкращу точність передачі кольору. Також новинки підтримують змінну частоту оновлення та автоматичні режими з малою затримкою. Ціна та термін виходу ASUS ROG Swift поки не відомі.