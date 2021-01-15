Компанія ASUS анонсувала новий настільний комп'ютер "все в одному". Модель Zen AiO 24 M5401 побудована на апаратній платформі AMD. Стверджується, що моноблок поєднує в собі високу продуктивність, функціональність і привабливий дизайн.

Пристрій оснащений дисплеєм NanoEdge з діагоналлю 23,8 дюйма, роздільною здатністю Full HD – 1920х1080 точок – і 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB. Ця панель займає 93 відсотки площі фронтальної поверхні. Можлива установка екрану з підтримкою сенсорного управління, йдеться на офіційному сайті компанії.

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Що відомо

Конструкція включає асиметричну металеву підставку, зміщену від центру, і захищені тканиною фронтальні динаміки з сертифікацією Harman Kardon. Моноблок буде доступний в білому і чорному варіантах виконання.



ASUS Zen AiO 24 / Фото ASUS

В корпус вмонтовано відеокарту NVIDIA GeForce MX330 з 2 гігабайтами пам'яті. Варіанти оперативної пам'яті, що доступна для вибору – 4, 8, 16 або 32 гігабайти. Для зберігання інформації можна обрати до трьох жорстких дисків одночасно, включаючи HDD від 1 до 2 терабайтів та SSD на 512 гігабайтів.

Максимальна конфігурація передбачає восьмиядерний процесор Ryzen 7 5700u з тактовою частотою до 4,3 ГГц.

В арсеналі новинки — адаптери Wi-Fi 6 (802.11 ax) і Bluetooth 5.0, контролер Gigabit Ethernet, вебкамера 720p, порти USB 3.2 Gen1 Type-A і USB 3.2 Gen1 Type-C, інтерфейс HDMI. Працює комп'ютер на Windows 10.



ASUS Zen AiO 24 / Фото ASUS

Завдяки опціональному відеовходу HDMI, моноблок Zen AiO 24 можна використовувати в якості зовнішнього дисплея для ноутбука, ігрової консолі або телевізійної приставки. Також є повний комплект портів введення/виводу для периферійних пристроїв, передбачений відеовихід HDMI для підключення додаткового монітора.

В комплект програмного забезпечення входить голосовий помічник Alexa від Amazon, хоча його доступність залежить від регіону. З його допомогою можна, наприклад, увімкнути музику, ознайомитися з новинами, налаштувати параметри "розумного" будинку – достатньо лише поставити питання або озвучити відповідну команду.