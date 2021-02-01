Астрономи знайшли рідкісну планету, на якій рік триває всього чотири дні

Астрономи знайшли надзвичайно дивну планету, яка може істотно розширити наші пізнання про космос. Команда Гарвардського та астрофізичного центру Смітсонівського університету виявила газовий гігант WASP-62B на відстані 575 світлових років від нас.

Джерело: Harvard

Планета володіє унікальними характеристиками. Наприклад, рік на ній триває всього 4,5 дня і на ній немає хмар. Це другий випадок в історії, коли вченим вдається знайти безхмарну екзопланету. Цей феномен зустрічається надзвичайно рідко – не частіше, ніж у 7 відсотках від усього числа екзопланет у Всесвіті.

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Чим цікава планета

Астрофізики вперше помітили WASP-62B у 2012 році, але зайнялися питанням вивчення її атмосфери тільки недавно. Спектроскопічні дані з телескопа Хаббла показали наявність в спектрі планети великої кількості натрію. Якби планета мала хмари, цей елемент був би прихований за ними.

Вчені сподіваються, що після запуску потужного космічного телескопа Джеймса Вебба отримають нові дані, необхідні для подальшого вивчення планети.

Особливий інтерес представляють відомості про кількість у спектрі WASP-62b кремнію. Вони допоможуть зрозуміти, як формуються такі космічні тіла й чим вони відрізняються від своїх покритих хмарами побратимів.