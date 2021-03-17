Астрономи отримали найточніше на сьогодні підтвердження існування надмасивної чорної діри, яка мандрує своєю галактикою. Вона знаходиться у спіральній галактиці J0437+2456, рухається всередині неї зі швидкістю 4810 кілометрів на секунду і може бути пов'язана зі злиттям двох галактик в одну.

Вважається, що у центрах переважної більшості галактик знаходяться надмасивні чорні діри, які, при злитті пари галактик, здатні утворити подвійну систему. Надалі чорні діри можуть злитися в одну, при цьому теорії передбачають, що новонароджена чорна діра може набрати швидкість, достатню для того, щоб покинути галактику.

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Спостереження за мандрівною чорною дірою

Група астрономів на чолі з Домініком Песке з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики опублікувала аналіз даних спостережень за спіральною галактикою J0437+2456 (або SDSS J043703.67+245606.8), розташованої на відстані 230 мільйонів світлових років від Сонця. В її центрі розташована чорна діра з масою близько трьох мільйонів мас Сонця.

Спостереження велися у 2018-2019 роках за допомогою радіотелескопу Аресібо та інфрачервоного спектрометра NIFS (Gemini North Near-Infrared Integral Field Spectromete), встановленого на восьмиметровому телескопі "Джеміні-Північ". J0437+2456 зацікавила вчених ще у 2018 році, коли у ході спостережень за мазерами в десяти галактиках за допомогою РСДБ-методу, показала статистично значущу відмінність між променевої швидкістю надмасивної чорної діри і галактики-господаря. У новій роботі дослідники вирішили уточнити, чи дійсно мають справу з чорною дірою, яка швидко рухається.



Фото галактики J0437+2456 / Фото SDSS

Проведені спостереження підтвердили відмінності між швидкістю галактики і швидкістю чорної діри, яка рухається всередині неї зі швидкістю 4810 кілометрів на секунду. Крім того вчені виявили незвичайні особливості руху зірок і газу в галактиці, які вказують на те, що J0437+2456 в недавньому минулому взаємодіяла з іншою галактикою.

Таким чином, у астрономів є три теорії, що пояснює рух чорної діри. Перша полягає в тому, що вона може бути родом з іншої галактики, яка в даний час зливається з J0437+2456. Друга ідея передбачає, що перед нами чорна діра, утворена шляхом злиття двох чорних дір. Нарешті, третя теорія говорить про те, що спостережувана надмасивна чорна діра є першим компонентом подвійної системи, а ще одну чорну діру ми не спостерігаємо.

На жаль на поточний момент даних спостережень недостатньо, щоб підтвердити або спростувати кожну з цих ідей, тому астрономи хочуть продовжити дослідження J0437+2456 за допомогою інших телескопів.