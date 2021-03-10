Команда астрономів виявила можливу екзопланету поблизу Веги, яка може виявитися "гарячим Нептуном" або "Юпітером", розташованим близько до зірки. Однак щоб це підтвердити, вченим потрібні нові дані спостережень.

Варто зазначити, що зараз вчені шукають екзопланети в основному поряд з маломасивними зірками, оскільки великі і масивні зірки створюють низку проблем для спостережень, як у випадку транзитного методу, так і методу радіальних швидкостей. Частково ця проблема вирішується комбінуванням методик спостережень і ретельним добором цільових зірок – наприклад, добре підходить у випадку з молодими яскравими зірками A-типу, поряд з якими зазвичай знаходять екзопланети типу гарячих газових гігантів з короткими орбітальними періодами.

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Що відомо про зірку

Вега (альфа Ліри) є п'ятою за яскравістю зіркою у нічному небі, яка розташована на відстані 25 світлових років від Сонця. Вона відноситься до спектрального класу A0V і має масу 2,15 мас Сонця. Вік Веги складає 471-700 мільйонів років. Інфрачервоні спостереження за об'єктом виявили у неї два пилових навколозоряних диски, крім того неодноразово висувалися ідеї про наявність поряд з Вегою екзопланет, проте дані спостережень не давали підтвердження цієї теорії, а лише накладали обмеження на масу й орбіту можливих планет.

Група астрономів на чолі зі Спенсером Хертом з Університету Колорадо у Боулдері опублікувала результати аналізу спектроскопічних даних спостережень за Вегою, отриманих за 10 років за допомогою інструменту TRES (Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph), встановленого в Обсерваторії Уіппла, і фотометричних даних космічного телескопа TESS. Метою дослідження був пошук можливих екзопланет поблизу зірки.

Можлива екзопланета поблизу Веги

З двох можливих кандидатів вчені більше покладають надії на можливий гарячий "Нептун" або "Юпітер", з мінімальною масою 20 мас Землі, який рухається полярною або сильно нахиленою орбітою, здійснюючи один оборот навколо зірки за 2,43 земних дня. Однак для підтвердження або спростування існування цього кандидата будуть потрібні подальші спостереження, у тому числі за допомогою космічного телескопа "Джеймс Уебб", який мають вивести на орбіту вже до кінця 2021 року.