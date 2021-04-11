Вважається, що у ранньому Всесвіті події злиття галактик відбувалися досить часто, що призводило до утворення подвійних систем з центральних надмасивних чорних дір, які в підсумку зливалися в одну чорну діру.

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Чому вчені шукають подвійні квазари

Пошук таких систем, де відстань між чорними дірами становить кілька кілопарсек, при значеннях червоного зміщення z>2 важливий для вирішення загадки механізмів освіти і швидкого зростання надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті, наразі не існує жодної підтвердженої подвійний системи при z>2 , де відстань між чорними дірами була б меншою ніж 10 кілопарсек (близько 33 тисяч світлових років).

Нове відкриття

Група астрономів на чолі з Юе Шенем (Yue Shen) з Іллінойського університету повідомила про відкриття двох подвійних квазарів J0749+2255 і J0841+4825 при z>2, яке було зроблено при аналізі даних спостережень за 15 цікавими кандидатами за допомогою космічних телескопів Gaia і Hubble, а також огляду неба SDSS та інших наземних телескопів. Самі квазари є ядрами двох активних галактик, в яких знаходяться надмасивні чорні діри, які поглинають речовину.



Можливий подвійний квазар J0749+2255 / Фото NASA

Значення червоного зміщення для J0749+2255 склало 2,17, а для J0841+4825 – 2,95, що означає, що квазари існували, коли вік Всесвіту становив близько 3 мільярдів років. У випадку J0841+4825 астрономам вдалося оцінити відстань між квазарами, яка склала 11,4 тисячі світлових років. Вчені відзначають, що існує ймовірність того, що ми спостерігаємо два зображення одного й того ж квазара, створені гравітаційною лінзою, що знаходиться між нами й квазаром, однак вона досить мала – близько п'яти відсотків. Існує також ймовірність того, що це фізична пара квазарів, утворена не в результаті злиття двох галактик.

Чому результати дослідження важливі

Отримані результати дозволили дати оцінку поширеності подібних систем при z>2: близько десяти відсотків спостережуваних оптичних квазарів можуть містити подвійні системи надмасивних чорних дір, розділених відстанню в кілька кілопарсек. Очікується, що остаточно підтвердити відкриття дозволять майбутні спостереження космічного телескопа "Джеймс Уебб".