Попередні дослідження показали, що на Ганімеді, найбільшому супутнику у Сонячній системі, більше води, ніж у всіх океанах Землі. Однак температура там настільки низька, що вода на поверхні перетворилася в міцний лід.
Цікаво Вчені отримали чіткі знімки диску газу й пилу біля екзопланети
Товщина цього покриву більше сотні кілометрів, так що водяна пара точно не може бути наслідком випаровування океану.
Дослідження Ганімеда
У 1998 році спектрограф "Габбла" зробив перші знімки Ганімеда в ультрафіолеті. В результаті він виявив строкаті лінії наелектризованого газу, що можна було пояснити присутністю молекулярного кисню. Але деякі деталі не збігалися з емісією чистого О2.
Фото Ганімеда зроблене "Габблом" у 1998 році / Фото NASA
У 2018 році Лоренц Рот і його команда астрономів з Королівського технічного інституту повторно почали вивчати дані спостережень "Габбла" за останні два десятки років, щоб виміряти кількість атомів кисню в атмосфері Ганімеда.
На свій подив, вони виявили, що в атмосфері супутника майже немає атомного кисню. Вони розглянули знімки полярного сяйва на Ганімеді уважніше і помітили коливання температури на поверхні протягом доби. Опівдні поблизу екватора стає досить тепло, щоб поверхня виділяла невелику кількість молекул води.