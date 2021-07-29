Попередні дослідження показали, що на Ганімеді, найбільшому супутнику у Сонячній системі, більше води, ніж у всіх океанах Землі. Однак температура там настільки низька, що вода на поверхні перетворилася в міцний лід.

Цікаво Вчені отримали чіткі знімки диску газу й пилу біля екзопланети

Товщина цього покриву більше сотні кілометрів, так що водяна пара точно не може бути наслідком випаровування океану.

Дослідження Ганімеда

У 1998 році спектрограф "Габбла" зробив перші знімки Ганімеда в ультрафіолеті. В результаті він виявив строкаті лінії наелектризованого газу, що можна було пояснити присутністю молекулярного кисню. Але деякі деталі не збігалися з емісією чистого О 2 .



Фото Ганімеда зроблене "Габблом" у 1998 році / Фото NASA

У 2018 році Лоренц Рот і його команда астрономів з Королівського технічного інституту повторно почали вивчати дані спостережень "Габбла" за останні два десятки років, щоб виміряти кількість атомів кисню в атмосфері Ганімеда.

На свій подив, вони виявили, що в атмосфері супутника майже немає атомного кисню. Вони розглянули знімки полярного сяйва на Ганімеді уважніше і помітили коливання температури на поверхні протягом доби. Опівдні поблизу екватора стає досить тепло, щоб поверхня виділяла невелику кількість молекул води.

Знахідка вчених додає вагомості майбутній місії Європейського космічного агентства JUICE з дослідження супутників Юпітера. Старт запланований на 2022 рік, а прибуття до Юпітера має відбутися у 2029 році. Апарат буде робити знімки планети і трьох найбільших її супутників – особливо Ганімеда – три роки.