Комета, судячи з усього, була величезним шматком льоду. Вона розпалася на шматки одразу при наближенні до зірки.

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Деталі

Астроном Тоні Філліпс зазначив для SpaceWeather, що об'єкт з великою імовірністю був фрагментом гігантської комети, яка розпалася багато століть тому. Цілий рій цих фрагментів досі обертається навколо Сонця, і щодня принаймні один наближається занадто близько та розпадається.

Інтенсивне гравітаційне тяжіння нашого Сонця є ймовірною причиною смерті цієї комети. Як і Земля, комети обертаються навколо Сонця — але якщо вони підійдуть занадто близько до зірки, то гравітаційне тяжіння може стати надто сильним, щоб йому протистояти. Це призведе до поглинання.

Як писав Філліпс, це насправді трапляється постійно. Ця конкретна комета була трохи більшою, ніж зазвичай, тому й привернула увагу астрономів.

До речі, нещодавно поруч із Землею пролетіла інша гігантська комета, потрапивши в прямий ефір. Об'єкт C/2017 K2 називають однією з найвіддаленіших із коли-небудь виявлених активних комет і він максимально наблизився до нашої планети в ніч з 14 на 15 липня 2022 року, пройшовши в 270 мільйонів кілометрів від Землі (за орбітою Марса). За подією спостерігали за допомогою прямої трансляції завдяки проєкту Virtual Telescope Project.