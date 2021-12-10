Наднові зірки типу Іа також називають "стандартними свічками" й з їх допомогою уточнюють відстані до далеких галактик. Справа у тому, що вони завжди мають приблизно однакову світимість (у 5 мільярдів разів яскравіше за Сонце) через однаковий процес виникнення – перетягування речовини зорі-компаньйона білим карликом. Їхній спалах триває досить довго.

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Триденне спостереження за надновою SN 2020hvf типу Іа; знизу – схематичні криві блиску / Фото Phys

Зашвидкий спалах наднової

Хоча ми давно спостерігаємо за надновими типу Іа й використовуємо їх для вимірювання відстаней, досі лишають певні базові питання. Тому астрономи влаштували "полювання" за цими об'єктами, щоб зафіксувати їх майже відразу після спалаху та дослідити. Для цього використовували список із відомих систем-кандидатів, які могли от-от спалахнути. Так їм в поле зору потрапила наднова Tomo-e202004aaelb (SN 2020hvf), яка виявилася дещо аномальною.

Об'єкт Tomo-e202004aaelb з високою яскравістю було виявлено 21 квітня 2020 року. Дивно, але його яскравість значно змінилася в наступні два дні, а потім об'єкт поводилася як "нормальна" наднова типу Ia на ранній фазі,

– розповідають дослідники.

Також вчені зазначають, що деякі такі наднові також на ранній фазі можуть нетипово інтенсивно випромінювати в оптичному діапазоні. Але вони ніколи не бачили такого швидкого росту яскравості, як у SN 2020hvf.

Астрономи припустили, що уся справа у речовині, яка оточує наднову зорю та формує навколозоряний диск, який аналогічний протопланетному диску. Можливо, що під час спалаху енергія розігріла диск до надвисоких температур, що змусило його також активно випромінювати. Ми ж це побачили у вигляді загального різкого росту яскравості наднової Tomo-e202004aaelb. Та існують й інші гіпотези та теорії, які описують аномально швидке збільшення яскравості наднових типу Іа в оптичному діапазоні. Тому науковці будуть продовжувати спостереження та розробляти моделі, які найкраще зможуть описати спалах.