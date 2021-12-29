Астрономи зафіксували надпотужний вибух у магнетара

У Всесвіті можна відшукати найрізноманітніші об'єкти. Наприклад, компактні нейтронні зорі, щільність яких колосальна. Серед них виділяються так звані магнетари.

Магнетар – це неймовірно компактний об'єкт, який має дуже потужне магнітне поле. Потужність випромінювання таких нейтронних зірок колосальна. А ще на них періодично відбуваються спалахи, природа яких досі не зовсім зрозуміла. Один такий вибухоподібний спалах зафіксувала міжнародна група астрономів.

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Можливо, саме так виглядав спалах на магнетарі / Фото ESA

Надпотужний спалах магнетара GRB2001415

Магнетар GRB2001415 розташований за 13 мільйонів світлових років від Сонця у галактиці Скульптор (NGC 253). Вибух на магнетарі був зафіксований 15 квітня 2020 року завдяки пристрою ASIM, який встановлений на поверхні Міжнародної космічної станції. Цей високоенергетичний спалах – найвіддаленіша подібна подія із виявлених.

Після фіксації події, науковці почали активно її вивчати. Вони виявили, що тривалість вибуху зовсім невелика – всього лише близько 3,5 мілісекунд. Але енергія, яка була вивільнена під час нетривалої події, просто колосальна, адже рідному Сонцю знадобилося б 100 тисяч років, щоб виробити таку кількість.

Під час спалаху були виявлені високочастотні коливання. Це, за словами вчених, свідчить про взаємодію між так званими альвенівськими хвилями, – типом поперечних хвиль у плазмі, яка перебуває у магнітному полі та розповсюджується вздовж магнітних ліній – енергія яких поглинається корою магнетара.

Таке відкриття дозволяє більше дізнатися про потужні спалахи, які фіксуються у Всесвіті та детальніше вивчити природу самих магнетарів. Дослідження таких компактних об'єктів ускладнено тим, що їх було виявлено зовсім небагато – близько 30. Тому, в умовах відсутності великої кількості "піддослідних" об'єктів, такі події – це щось нове.