Астрономи зафіксували активність найбільшої з відомих комет

Новозеландські вчені, які беруть участь у проєкті LOOK обсерваторії Las Cumbres, виявили, що у величезної комети C/2014 UN271 Бернардінеллі-Бернштейна з'явилася кома — хмара пилу й газу, що оточує ядро комети. Відкриття заслуговує на увагу відразу з кількох причин, одна з яких — рекордна відстань до об'єкта спостережень.

Зараз ця брила льоду і пилу знаходиться на відстані у більш ніж 19 астрономічних одиниць. Це вдвічі далі орбіти Сатурна.

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Що відомо

Мета проєкту LOOK (LCO Outbursting Objects Key) – спостереження за об'єктами, що проявляють раптову активність, тобто кометами, астероїдами та далекими астрономічними явищами. Цього разу серед чітких зірок вчені побачили каламутну бліду пляму замість яскравої точки, яка швидко рухається щодо фону.

Це, по-перше, підтверджувало статус об'єкта, а по-друге, було рекордним за дальністю спостереженням такої події. До виявлення коми у C/2014 UN271 Бернардінеллі-Бернштейна її лише ймовірно вважали кометою. Тіло могло бути як дуже великим і яскравим астероїдом, так і карликовою планетою.

Особливий інтерес представляє сам факт помітної активності комети на настільки великій відстані від Сонця. Поява коми в об'єкта з хмари Оорта вже в майже трьох мільярдах кілометрів від зірки говорить про наявність величезної кількості летючих речовин.

Це небесне тіло привертає увагу відразу з кількох причин. Найімовірніше, комета більша, ніж будь-яка з раніше виявлених: її поперечний розмір оцінюють в сто кілометрів. Вона більша попереднього рекордсмена – комети Хейла-Боппа – втричі. Крім того, C/2014 UN271 виявлена на найбільшій відстані від Сонця.