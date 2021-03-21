Європейська Південна Обсерваторія (ESO) повідомила про те, що дослідникам вдалося вперше здійснити прямі вимірювання вітрів в середній атмосфері Юпітера.

Газовий гігант відомий своїми численними штормами. Саме на Юпітері існує Велика червона пляма – наймасштабніший атмосферний вихор у Сонячній системі. Його розміри досягають 40-50 тисяч кілометрів в довжину і 13-16 тисяч кілометрів у ширину.

Цікаво Вчені пояснили усі загадки небесного об'єкта Оумуамуа

Дослідження атмосферних штормів на Юпітері

ESO відзначає, що червоно-білі смуги вчені традиційно використовують для відстеження вітрів у нижній атмосфері Юпітера. Поблизу полюсів спостерігаються яскраві полярні сяйва, які асоціюються з сильними вітрами у верхній атмосфері. Але досі не вдавалося безпосередньо вивчити структуру вітру між цими двома шарами атмосфери – у стратосфері.

Виміряти швидкість вітру у стратосфері Юпітера методом відстеження хмар неможливо через відсутність хмар у цій частині атмосфери. Однак астрономи знайшли альтернативний спосіб для таких вимірювань. У 1994 газова планета-гігант досить ефектно зіткнулася з кометою Шумейкер-Леві 9. У результаті цього зіткнення в стратосфері Юпітера з'явилися нові молекули, які відтоді в ній залишаються і переносяться вітрами,

– пише ESO.

Цього разу вчені якраз і відстежили рух таких молекул (ціаніду водню) для безпосереднього вимірювання стратосферних потоків. Спостереження виконувалися за допомогою Атакамської Великої міліметрової/субміліметрової решітки (ALMA).

Виявилося, що у стратосфері поблизу полюсів Юпітера існують вітри зі швидкостями приблизно в 1450 км/год. Це більше ніж удвічі вище від максимальних швидкостей штормових вітрів у Великій червоній плямі.

"Наші виміри показують, що ці струмені можуть вести себе як гігантський вир з діаметром до чотирьох діаметрів Землі і приблизно 900 кілометрів у висоту", – додали вчені.