Теоретично, у більшості планет у Всесвіті площина орбіт має відповідати першочерговому газопиловому протопланетному диску, з яких ці планети й утворилися. Але можливі сценарії своєрідно розсинхронізації орбітальних параметрів. Якщо просто, гравітаційне збурення інших планет чи зірок може викривити орбіту планет. Ймовірно, саме це ми й спостерігаємо у зоряній системі HD 3167, де екзопланета HD 3167c має перпендикулярну (практично полярну) орбіту.

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Взаємні орбіти HD 3167c та HD 3167b / Фото Astronomy & Astrophysics

Як утворилася перпендикулярна орбіта

HD 3167 – це зоряна система на відстані близько 154 світлових років від Сонця. Навколо материнської зірки обертаються мінімум три планети:

HD 3167b – суперземля з масою близько 5 мас Землі. Робить один оберт навколо зірки за один земний день.

HD 3167d – "гарячий Нептун" з масою близько 6,9 мас Землі. Один оберт навколо зірки робить за 8,5 земних днів.

HD 3167c – теж нептуноподібна планета, яка має практично полярну орбіту, яка перпендикулярна орбіті HD 3167b. Маса становить близько 9,8 мас Землі, а один оберт навколо зорі HD 3167c здійснює за 29,8 земних днів.

Виявлені екзопланети транзитним методом. Під час чергових спостережень астрономи помітили аномальну орбіту HD 3167c. Ба більше, орбіта HD 3167d теж має велике відхилення відносно орбіти планети HD 3167b, яка обертається в площині екватора материнської зірки.

Астрономи припускають, що причиною великих нахилів орбіт двох екзопланет слугує четверта екзопланета, яка поки прямо не виявлена. Науковці вважають, що вона має розташовуватися за орбітою HD 3167c (яка найвіддаленіша від зорі планета серед виявлених трьох). Невідоме тіло повинно теж мати певний нахил орбіти, а не обертатися в межах площини екватору зірки. Також екзопланета має бути досить масивною та розташовуватися досить близько до HD 3167d та HD 3167c, щоб гравітаційно впливати на них дещо більше, ніж навіть зоря.

Астрономи продовжують спостереження, щоб виявити невідому четверту екзопланету та довести свою теорію щодо великих нахилів орбіт двох планет.