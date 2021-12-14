Астрономи вперше сфотографували загадковий об'єкт, який з'явився після вибуху наднової
Джерело:Nature Astronomy
Вченим вперше вдалося отримати знімки об'єкта, що виник неподалік від нашої Галактики після вибуху наднової AT2018cow. Його досі не класифікували, оскільки не знають, що саме це може бути.
Згідно з наявними даними, вченим вдалося зафіксувати спалах наднової AT2018cow у 2018 році за допомогою рентгенівського орбітального телескопа NuSTAR. Спалах стався в галактиці CGCG 137-068, що розташована в сузір'ї Геркулеса на відстані приблизно 200 мільйонів світлових років від нашої планети.
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Сам спалах тривав близько трьох днів, а його пікова яскравість була вищою, ніж у типових наднових першого або другого типу. Відкриття наднової AT2018cow викликало великий інтерес у астрономів, оскільки телескоп виявив цей об'єкт незадовго до того, як зірка перестала існувати. Завдяки цьому вчені змогли детально досліджувати перші стадії найпотужніших спалахів наднових у Всесвіті.
Ми вперше стали свідками народження компактного об'єкта після спалаху наднової. Виявлення цього об'єкта відкрило дорогу для пошуків новонароджених нейтронних зір та чорних дір,
– зазначили автори дослідження з Массачусетського технологічного інституту.
Що побачили після вибуху наднової
Після згасання спалаху наднової вчені продовжили спостереження. Зазвичай на місці зірки виникає планетарна туманність, що є хмарою розпеченого газу, яка виробляє багато світла та електромагнітних хвиль протягом сотень років. Проте цього разу на місці зірки утворилася компактна структура, що випромінювала пучки рентгенівського випромінювання кожні 4,4 мілісекунди. У результаті спостережень було встановлено, що діаметр цієї структури становить близько 1 тисячі кілометрів.
Структура на місці вибуху наднової / Фото Nature Astronomy
Через такі невеликі розміри вчені не можуть точно сказати, був цей об'єкт чорною дірою чи пульсаром. Обидва типи об'єктів можуть утворюватися в результаті гравітаційного колапсу зірки за розмірами AT2018cow.
Вчені вважають, що подальші спостереження за галактикою допоможуть прояснити питання того, що саме за об'єкт утворився внаслідок вибуху наднової.