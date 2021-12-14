Згідно з наявними даними, вченим вдалося зафіксувати спалах наднової AT2018cow у 2018 році за допомогою рентгенівського орбітального телескопа NuSTAR. Спалах стався в галактиці CGCG 137-068, що розташована в сузір'ї Геркулеса на відстані приблизно 200 мільйонів світлових років від нашої планети.

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Сам спалах тривав близько трьох днів, а його пікова яскравість була вищою, ніж у типових наднових першого або другого типу. Відкриття наднової AT2018cow викликало великий інтерес у астрономів, оскільки телескоп виявив цей об'єкт незадовго до того, як зірка перестала існувати. Завдяки цьому вчені змогли детально досліджувати перші стадії найпотужніших спалахів наднових у Всесвіті.

Ми вперше стали свідками народження компактного об'єкта після спалаху наднової. Виявлення цього об'єкта відкрило дорогу для пошуків новонароджених нейтронних зір та чорних дір,

– зазначили автори дослідження з Массачусетського технологічного інституту.

Що побачили після вибуху наднової

Після згасання спалаху наднової вчені продовжили спостереження. Зазвичай на місці зірки виникає планетарна туманність, що є хмарою розпеченого газу, яка виробляє багато світла та електромагнітних хвиль протягом сотень років. Проте цього разу на місці зірки утворилася компактна структура, що випромінювала пучки рентгенівського випромінювання кожні 4,4 мілісекунди. У результаті спостережень було встановлено, що діаметр цієї структури становить близько 1 тисячі кілометрів.



Структура на місці вибуху наднової / Фото Nature Astronomy

Через такі невеликі розміри вчені не можуть точно сказати, був цей об'єкт чорною дірою чи пульсаром. Обидва типи об'єктів можуть утворюватися в результаті гравітаційного колапсу зірки за розмірами AT2018cow.

Вчені вважають, що подальші спостереження за галактикою допоможуть прояснити питання того, що саме за об'єкт утворився внаслідок вибуху наднової.