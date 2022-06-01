Астрономи виявили загадкове джерело радіосигналів у спіральній галактиці NGC 2082

Під час досліджень радіотелескопами спіральної галактики NGC 2082, астрономи виявили там нове джерело радіовипромінювання, природа якого досі залишається загадкою. Зараз вчені вважають, що це може бути фонова радіогалактика або квазар.

Група астрономів на чолі з Джоелом Бальзаном з Університету Західного Сіднея в Австралії повідомила про виявлення нового радіоджерела J054149.24–641813.7, природа якого поки що незрозуміла.

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Відкриття було зроблено в ході радіоогляду спіральної галактики NGC 2082, розташованої за 60 мільйонів світлових років від Землі, за допомогою радіотелескопів ASKAP, ATCA та телескопа Паркса в діапазоні частот від 888 до 9000 мегагерц. Вчені також використали дані спостережень за галактикою космічного телескопа Хабл.

Яскраве і компактне радіоджерело невідомого походження J054149.24–641813.7 розташовується приблизно за 20 кутових секунд від центру галактики і характеризується плоским спектральним індексом радіовипромінювання, що не схоже на залишок наднової або радіопульсар, хоча версія туманності пульсарного вітру виключена не повністю.



Зображення галактики NGC 2082, отримане "Габблом" / J. C. F Balzan та ін. / aXiv, 2022

Випромінювання від джерела може мати теплову природу і характеризується малою лінійною поляризацією, при цьому J054149.24–641813.7 на два порядки менш яскравий, ніж радіоджерела, пов'язані зі швидкими повторюваними радіосплесками.

Що це може бути

Зараз найбільш правдоподібною гіпотезою, що пояснює природу J054149.24–641813.7, є фонове джерело радіовипромінювання, як квазар, радіогалактика або активне галактичне ядро. Однак, необхідні нові дані спостережень, щоб підтвердити або спростувати цю ідею.

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Нагадаємо, що нещодавно вчені отримала дивні сигнали від зонду "Вояджер-1", який зараз перебуває на відстані понад 23 мільярдів кілометрів від Землі. Показання системи артикуляції та управління орієнтацією зонда (AACS) не зовсім точно відображають те, що насправді відбувається на борту

Команда уважно стежить за сигналом. Поки природа проблеми не буде краще зрозуміла, команда не може передбачити, чи це вплине на те, як довго космічний корабель може збирати та передавати наукові дані.