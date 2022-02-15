Астрономи виявили цікаву зоряну систему з нерівномірним розподілом речовини

У Всесвіті існує безліч подвійних зіркових систем. Іноді взаємодія між компаньйонами має досить цікавий характер: наприклад, одна зірка може пожирати іншу. Та науковці виявили ще цікавішу систему.

Завдяки даним з космічного телескупу TESS та Юннаньської астрономічної обсерваторії науковці отримали довгу криву блиску у подвійної системи V Sge, яка складається із білого карлика та зорі-компаньйона. Виявилося, що це джерело рентгенівського випромінювання напрочуд цікаве, адже крива блиску має незвичну варіативність.

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Чим цікава система V Sge

Система V Sge складається із компактного білого карлика та масивнішої зорі-компаньйона, речовину якої поглинає білий карлик. Науковці спостерігали за системою, щоб уточнити параметри масообміну та дослідити детальніше еволюцію таких цікавих об'єктів та їхніх орбіт.

Саме такі подвійні системи стають надновими типу Ia. Вибух відбувається тоді, коли білий карлик накопичує достатньо речовини та набуває максимальної можливої для себе маси – це зветься межею Чандрасекара. Білий карлик у системі V Sge досягне межі Чандрасекара приблизно за мільйон років.

Саме під час опрацювання даних обсерваторій астрономи виявили цікаві та нерівномірні провали на кривій блиску системи. Проаналізувавши інформацію, вчені прийшли до висновку, що систему може оточувати хмара нерівномірно розподіленої у просторі речовини. Чи це міжзоряна газова хмара, чи це речовина, яку втратила сама система з двох тіл – точно невідомо. Проте саме ця речовина несе відповідальність за збільшення та зменшення яскравості під час руху світил орбітою.