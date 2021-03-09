Група фахівців виявила нову екзопланету, вивчення якої, як очікується, дозволить отримати нові дані про можливість існування позаземного життя. Планета розташована у сузір'ї діви на відстані 26 світлових років від нас.

Об'єкт досліджень отримав назву Gliese 486b. Відстань в 26 світлових років від нас у космічних масштабах не така велика, тож об'єкт можна успішно досліджувати.

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Чим виявлена суперземля така особлива

Gliese 486b обертається навколо тьмяного червоного карлика. Тіло являє собою так звану суперземлю: це планета, маса якої перевищує масу Землі, але значно поступається масі газових гігантів.

Зокрема, Gliese 486b приблизно в 1,3 раза більший і в 2,8 раза важчий від нашої планети. Відкрита екзопланета має кам'янисту поверхню.



Ілюстративне зображення планети Gliese 486b / Фото RenderArea

Через близькість до материнської зірки температура на поверхні Gliese 486b досягає 430 градусів Цельсія. А тому життя у звичному розумінні на цьому тілі неможливе.

Однак, зазначають фахівці, Gliese 486b є відмінним кандидатом для вивчення атмосфери на планетах за межами Сонячної системи. Річ у тім, що виявлений об'єкт є транзитною планетою, яка періодично проходить перед диском своєї зірки. Крім того, висока поверхнева температура призводить до інтенсивного руху атмосферних потоків. Ці особливості дозволяють проводити аналіз умов на планеті.